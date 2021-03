OM : Ce que serait le salary cap imaginé par Longoria

Pablo Longoria désormais président de l’OM, va pouvoir imposer sa vision des choses.

C’est forcément une nouvelle mission qui lui incombe, maintenant qu’il porte le costume du président de l’OM ; Pablo Longoria va désormais devoir veiller à la dépense et aux contrôle des charges. Principalement les salaires. Alors, selon L’Equipe, pourrait-il imposer une stratégie déployée lorsqu’il était à Valence, à savoir mettre un salary cap, en place.

Pablo Longoria favorable au salary cap à l’OM ?

C’est quelque chose d’assez fréquent dans les vestiaires du football espagnol, et une manière pour chacun de s’en tenir à cette hiérarchie. Le quotidien sportif distingue trois catégories. La plus haute pour les leaders du collectif, la tranche approcherait les 2,7 millions d’euros net, la saison complète. Les titulaires en suivant, qui ne sont pas les cadres, payés de 1,2 à 1,5 millions net et enfin les autres, jokers, doublures ou espoirs en devenir, entre 600 000 et 800 000 euros par an.

Du nécessaire besoin pour beaucoup de clubs de réduire les salaires des joueurs

La salary cap dans le football est un marronnier, mais avec la crise, la question de son instauration se pose en de nombreux endroits. Les salaires sont la clé du bon maintien de l’activité, un levier sur lesquels les clubs ont les moyens d’agir, quand le contexte les prive de la billetterie, des droits de la télé, sinon des deux.