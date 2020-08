OM, Chine ou Miami : Où va jouer Balotelli selon les bookmakers ?

Et si Mario Balotelli revenait à l’OM ? Nous ne sommes pas en train de « balancer des saucisses », en cette période propice du mercato, mais juste relayer une idée qui n’a pas l’air si incongrue, de l’autre côté de la Manche. Pas chez les journalistes, au taquet sur les infos chaudes, mais du côté des bookmakers, qui s’interrogent sur le futur de l’attaquant italien.

Mario Balotelli de retour à l’OM ? Les bookmakers ne l’écartent pas

Puisqu’il ne sera pas retenu par Brescia, au bout de cette saison 2020, l’attaquant de 29 ans devra chercher un nouveau club. Un neuvième depuis ses débuts chez les pros. La suite, c’est justement ce qui intéresse les opérateurs du Royaume-Uni qui proposent de miser sur le marché des transferts. A la question : « Où jouera Mario Balotelli au terme de ce mercato ? », c’est serré entre la Chinese Super League et l’Inter Miami, de David Beckham. La riche ligue chinoise est en tête, à une cote moyenne de 3, suivi à 5, par la nouvelle franchise de la MLS.

Plus évident qu’il ne reporte les maillots des clubs de Milan ou de Man City

L’Olympique de Marseille suit non loin, derrière la Fiorentina (à 5) et Galatasaray (6), à une même cote de 7, que Boca Juniors, en Argentine. Comprendre que l’idée est incertaine, mais qu’elle ne doit pas être écartée. Clairement moins qu’un retour pour lui, au Milan AC, à l’Inter, sinon à Manchester City, en Angleterre. Ces trois destinations valent respectivement une cote de 16, 60 et 150 contre un.