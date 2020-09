OM : Combien ça coûte de recruter Borja Mayoral (Real Madrid) ?

La quête d’un attaquant en renfort de Dario Benedetto, mène l’OM jusqu’au grand Real Madrid, du plus Marseillais des coaches français de la Liga, Zinedine Zidane. Selon le media El Desmarque, le club phocéen et son nouveau directeur sportif, Pablo Longoria, ont des vues sur l’attaquant Borja Mayoral. A 23 ans, il est un pur produit de la formation madrilène, mais il n’entre pas dans les plans du technicien français, pour son équipe première.

L’OM sur la poste d’un joueur du Real Madrid ?

C’est d’ailleurs la raison qui le pousse à considérer un départ de la Maison Blanche. Et la seule qui puisse lui ouvrir les portes de l’Olympique de Marseille, en sachant la faible marge de manoeuvre du club, pour se renforcer dans ce secteur. On parle d’une enveloppe de 5 à 6 millions, possiblement extensible un peu plus. Selon Transfermarkt, Borja Mayoral approche les 10 millions d’euros en transfert et de 10 à 15 millions d’euros, de la part de l’Observatoire du football. Mayoral n’a jamais été au centre d’un transfert payant, mais il a été prêté, diversement à Wolfsbourg ou à Levante.

Borja Mayoral n’a plus qu’un an de contrat chez les Merengue

Avantage pour Marseille, il ne reste à Borja Mayoral qu’une saison de son contrat signée sur cinq ans. Le Real est avec lui à la croisée des chemins, c’est l’été pour s’en séparer et prendre une indemnité sur le transfert. Après quoi, si les club parvenaient à s’arranger, il faudrait à l’OM qu’il propose un salaire revalorisé sur le million d’euros net que le joueur gagne.