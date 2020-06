OM : Combien ça coûte de recruter Gonzalo Higuain (Juventus) ?

Attention, rumeur folle lancée par Fabrizio Ravanelli sur le plateau de la chaîne L’Equipe. L’ancien buteur se verrait bien revenir à l’OM, dans le costume du « head of football », actuellement en cours de recrutement du côté de la direction phocéenne. Et le « renard argenté » ne manque pas d’idées et/ou de punchline pour vendre sa candidature ; il estime qu’avec son réseau il peut envisager le prêt de pointures, à l’exemple de l’attaquant de la Juventus Turin, Gonzalo Higuain.

Gonzalo Higuain un temps joueur le plus d’Italie

Déjà est-il bien nécessaire d’insister sur la notion de « prêt ». Car le recruter avec un contrat en bonne et due forme relève de l’impossible. Pour bien le comprendre, il n’y a qu’à rappeler que l’Argentin a été le transfert le plus cher de toute l’histoire du foot italien, à 90 M€ payés par le Juve au Napoli en 2016, avant que Cristiano Ronaldo le détrône. Rien que ça ! Certes, il a avancé depuis dans l’âge (32 ans) et sur son temps de contrat, de surcroît il est moins rayonnant car concurrencé chez les Bianconeri. Mais il n’en reste pas moins valorisé à près de 25 millions d’euros, qui dépassent les moyens financiers de l’Olympique de Marseille, pour opérer sur le mercato.

Son salaire à la Juventus est inaccessible pour l’OM

Et que dire en plus, de la rémunération du joueur à assumer ? Au club de McCourt, c’est justement la masse salariale qui déborde et qu’il faut nécessairement réduire. Avec Higuain au contraire, elle exploserait. Ou alors faudrait-il que la Vieille Dame assume quasiment tout de ses émoluments estimés proche de 810 000 euros bruts mensuels, sans les variables. C’est-à-dire, pour comparer, le salaire de Mauro Icardi pour la saison qu’il vient de passer en prêt au PSG. C’est-à-dire également, plus que n’importe quel autre joueur de l’Olympique de Marseille où la limite est celle de Payet et Strootman à 500 000 euros bruts mensuels. Faire venir jouer Higuain au Vélodrome relève donc plus du fantasme que de la réalité, même avec un ambassadeur aussi convaincu que Fabrizio Ravanelli.