OM : Combien ça coûte de recruter Jean-Michaël Seri (Fulham) ?

Il ne reste que quelques jours aux clubs qui souhaitent renforcer leurs effectifs, avant la fin du mercato. L’OM en fait partie et continue d’examiner des pistes, dont la plus récente est celle de Jean-Michaël Seri. Après la recrue tant attendue en attaque, Luis Henrique, la direction marseillaise espère pouvoir consolider son milieu de terrain, et vise l’ancien joueur de Nice, dans ce but.

Fulham peut se passer de Jean-Michaël Seri

Jean-Michaël Seri ne fait plus partie des plans à Fulham, qui ne serait pas contre se séparer du joueur. L’ancien maître à jouer de l’OGC Nice avait quitté las Aiglons pour l’Angleterre contre 30 millions d’euros en 2018, une somme qui n’est plus du tout d’actualité aujourd’hui. Prêté au Galatasaray la saison dernière, il avait une option d’achat à 18 millions qui n’a pas été levée. Désormais, Transfermarkt, l’évalue à 9 M€, et le CIES, de 2 à 4 millions d’euros. Mais un transfert ne serait pas envisagé par l’OM, à court de liquidités, qui espèrerait plutôt obtenir son renfort en prêt.

Un salaire élevé pour l’OM

En ce cas, l’OM n’aurait donc qu’à se préoccuper du salaire de Jean-Michaël Seri, et pas des indemnités de transfert. Mais là aussi, les montants semblent hauts pour les Phocéens, s’ils sont à assumer en intégralité. Alors qu’il reste 3 ans de contrat restants au milieu ivoirien à Fulham, il perçoit un salaire approchant les 310 000 euros bruts par mois et jusqu’à près de 400 000 avec les bonus. Une somme bien supérieure à la moyenne, dans le vestiaire marseillais. Une piste onéreuse donc, et qui nécessite d’agir vite, car après y avoir été prêté le temps d’une saison, il pourrait retourner au Galatasaray, qui a aussi manifesté son intérêt sur le dossier.