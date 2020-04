OM – Combien ça coûte de recruter Mario Joao (Inter Milan) ?

Le retour de la rumeur Joao Mario à l’OM, lancée ce mercredi dans la presse italienne, le milieu de terrain de l’Inter Milan était déjà un sujet conversationnel des fans du club l’été dernier. Presque un an plus tard, l’international portugais a fait ses valises pour Moscou, dans le cadre d’un prêt avec le Lokomotiv, mais les conditions de son transfert sont demeurées sensiblement les mêmes.

Une option d’achat à 18 M€ pour le Lokomotiv

A savoir que le joueur de 27 ans, recruté en 2016 depuis le Sporting pour 40 millions d’euros de l’Inter, est aujourd’hui estimé à plus de moitié moins, sur le mercato. Une quinzaine de millions d’euros environ, sinon 18 millions, puisque c’est le montant de l’option d’achat fixée par le club lombard, au Lokomotiv Moscou, dans le cadre de son prêt. Auteur d’un début de saison plutôt réussi, jusqu’à ce qu’il se blesse en fin d’année dernière. Le club russe souhaiterait le conserver, mais il n’en a pas nécessairement les moyens. L’OM ne pourrait considérer l’opération, qu’à la condition que le club décroche in fine, son billet pour la prochaine Ligue des champions. Et avec des départs probables dans son collectif.

Le salaire de Joao Mario peut peser sur les finances de l’OM

Parce qu’il serait sollicité par ailleurs, Joao Mario devrait avoir les bonnes cartes en mains, pour négocier un salaire, au moins équivalent aux presque 300 000 euros bruts mensuels bonus compris, qu’il gagne présentement à l’Inter Milan. Ou plus, ce qui serait demander à l’Olympique de Marseille, un effort (trop ?) conséquent, s’il n’est pas conditionné par des cessions de contrats, comme celui de Kevin Strootman dans un registre sportif proche ; le Néerlandais étant l’un des joueurs les mieux rémunérés du collectif phocéen. Du côté de l’Inter Milan, après que le club l’ait prêté tour à tour à West Ham, puis au Lokomotiv, la porte lui est ouverte.