OM – Combien cela pourrait coûter de débaucher Hervé Renard ?

Et maintenant, Hervé Renard. Le nom du technicien de 51 ans est celui donné, ce dimanche par La Provence, pour potentiellement succéder à André Villas-Boas, dans le cas où ce dernier envisagerait de partir, après la séparation de l’OM et de son ex-directeur sportif, Andoni Zubizarreta. Après Christophe Galtier pris au LOSC, ou Leonardo Jardim, circule le nom de l’ex-coach de Sochaux et du LOSC, en Ligue 1.

Seulement comme Christophe Galtier dans le Nord, Hervé Renard n’est pas libre. Il est actuellement sous contrat avec la sélection d’Arabie Saoudite et lié à la nation, jusqu’en fin 2022. Autrement dit, à moins d’une séparation à l’amiable, ou d’une clause dans le contrat l’autorisant à négocier ailleurs, sinon le coach natif d’Aix-les-Bains n’est pas libre de négocier. Et sa marge de manoeuvre est réduite au bon vouloir de la Fédération de l’Arabie saoudite.

A savoir qu’elle peut réclamer à l’Olympique de Marseille, le paiement des saisons contractuellement dues, à Hervé Renard. Lui qui gagne un salaire estimé proche de 100 000 euros bruts mensuels peut donc potentiellement coûter 3 millions d’euros à recruter, comme le temps restant jusqu’à la coupe du monde en fin 2022, à laquelle Hervé Renard doit qualifier son équipe. Cela signifie pour Marseille de payer la Fédération, avant de songer à la rémunération à proposer au coach. Le titulaire du poste, André Villas-Boas gagne 400 000 euros bruts mensuels estimés, sans les primes. A propos de salaire enfin, Hervé Renard a consenti à réduire le sien en réponse à la crise que l’on traverse, et ses conséquences économiques.

I decided to participate at my level in the support of the country’s health administrations by reducing my salary. I took this initiative in order to support all the efforts made in the fight against the #cononavirus. Wishing you all the best, stay at home.@SaudiNT @AbdulazizTF pic.twitter.com/gF0cbEDjRW

— Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) April 25, 2020