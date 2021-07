OM : Combien le Barça doit-il vendre Coutinho pour amortir son transfert ?

54 M€, c’est ce que vaut Philippe Coutinho pour le Barça, à l’amortissement de son transfert.

Philippe Coutinho est devenu indésirable au Barça, mais le milieu brésilien est un cas épineux, car particulièrement couteux pour son club. Qui cherche, avec lui, à s’en tirer à meilleur compte. Ou sans trop de dommages. Ce n’est clairement pas l’OM qui compensera l’échec, s’il est vrai que le club marseillais s’intéresse au joueur de 29 ans.

Philippe Coutinho doit encore deux ans au Barça

Sans encore évoquer le salaire du joueur, dont son employeur souhaiterait surtout se faire l’économie, qui est insurmontable, en l’état, pour les moyens phocéens, se pose aussi la question de l’indemnité, à payer sur le transfert du joueur. Puisque Philippe Coutinho a encore deux ans de son contrat, à rendre au FC Barcelone.

Le troisième transfert le plus cher de l’histoire du foot

Un rappel des choses s’impose : Philippe Countinho est, depuis 2018 et son arrivée en Catalogne, sur le podium des transferts les plus chers de l’histoire du football. Estimé proche de 135 millions d’euros, entre la part fixe (120 M€) et les variables à hauteur de 40 millions d’euros. Toutes n’ont pas été levées.

Il faudrait un (gros) efforts du Barça et de Coutinho pour le voir à l’OM

Cela veut donc dire pour le FC Barcelone, que pour amortir le coût du recrutement du Brésilien payé à Liverpool, lissé sur la durée de son contrat signé sur cinq saisons, Philippe Coutinho doit partir cet été, pour 54 millions d’euros. Ça, et les 17,5 millions d’euros brut annuels de son salaire, rendent en l’état l’opération impossible, pour un OM chaque saison déficitaire, sous l’ère McCourt. Pour les spécialistes du mercato, Transfermarkt et le Centre d’étude international du sport, le joueur ne vaut toutefois au plus, qu’une trentaine de millions d’euros.