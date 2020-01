OM – Combien vaut Morgan Sanson sur ce mercato ?

Sauf retournement de situation, Morgan Sanson ne devrait pas quitter l’OM pendant le mercato hivernal. Le milieu de terrain l’a lui-même déclaré, à la fin du match contre Angers : « sans aucun doute, je resterai jusqu’à la fin de la saison ». À moins, « qu’une offre qui ne se refuse pas » arrive sur la table, comme a tenu à le rappeler Jacques-Henri Eyraud, lors de ce mois de janvier. En difficultés financières, les dirigeants marseillais ont conscience de la plus-value à réaliser, grâce à leur joueur de 25 ans.

Le joueur de l’OM a dépassé le cap des 200 matches en Ligue 1

Morgan Sanson est l’un des joueurs les plus bankable de l’effectif olympien. Il est arrivé à Marseille en janvier 2017, pour un montant de 9 millions d’euros (+3 de bonus), en provenance du MHSC. Depuis, sa cote a presque triplé d’après Transfermakt, qui estime sa valeur marchande à 28 millions d’euros. A niveau de la fourchette donnée par l’Observatoire du football, entre 20 et 30M€. Le milieu olympien possède une grosse expérience en Ligue 1, avec 201 matches à son actif. Il fait pleinement partie du projet de l’OM, d’aller décrocher une qualification en Ligue des Champions, à la fin de cet exercice 2019-2020.

Plusieurs clubs européens se sont manifestés pour Morgan Sanson

Le joueur formé au Mans, est lié à l’OM jusqu’en juin 2022. Satisfaits de son rendement, les dirigeants ont prolongé son contrat d’une saison supplémentaire, en décembre 2018. Son salaire est de 200 000 euros bruts par mois. Loin des plus gros émoluments du club (environ 550 000 euros bruts par mois pour Payet et Strootman). Si Morgan Sanson ne devrait pas selon toute vraisemblance, s’en aller cet hiver, rien n’est moins sûr lors de la prochaine intersaison. Le Marseillais a la cote en Angleterre, du côté de West Ham et Wolverhampton. Le Zénit Saint Pétersbourg a également manifesté son intérêt pour le joueur il y a peu, mais serait prêt à patienter jusqu’à l’été prochain.