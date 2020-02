OM – Combien vaut Nemanja Radonjic sur le mercato ?

André Villas-Boas y est forcément pour quelque chose, car c’est à son contact que Nemanja Radonjic sort de sa coquille. Recruté par l’OM en août 2018 aux ordres de Rudi Garcia, l’ailier serbe a mis plus d’un an avant de trouver le chemin des filets. C’était face à Toulouse au début de cet hiver. Depuis, le polyvalent ailier de 24 ans s’est décomplexé. Ça lui vaut de se (re)valoriser sur le marché des transferts.

Nemanja Radonjic sort de sa coquille cette saison avec l’OM

C’est qu’après sa première saison hésitante à Marseille, Nemanja Radonjic ne valait plus les douze millions d’euros payés pour lui à l’Etoile Rouge de Belgrade, pour l’embaucher. D’ailleurs, la plateforme spécialisée Transfermarkt considère sa cote du moment à moitié moins tout pile, soit six millions d’euros. Et encore l’estimation est à la hausse, sur cette première partie de saison. Plus juste est surement l’analyse de l’Observatoire du football. Il y est donné dans une fourchette de 15 à 20 millions d’euros, supérieure à l’investissement de départ. La fin de saison marseillaise, s’il joue régulièrement et que son club termine sur le podium, peut largement contribuer à le bonifier.

Un contrat jusqu’en 2023 et un salaire dans la moyenne de son club

Le natif de Nis en Serbie, international chez les A à 16 reprises, a bourlingué avant la France, à travers l’Europe. Il a débuté et joué chez lui en Serbie, également en Roumanie sur la fin de sa formation, à l’académie soutenue par Gheorghe Hagi, ensuite en Italie à la Roma et désormais en France, à Marseille. Avec l’OM il s’est engagé dans la longueurs, sur un contrat de 5 ans à l’échéance du mois de juin 2023. Il lui rapporte près de 150 000 euros bruts mensuels, sans les variables. Il est dans la moyenne des salaires du vestiaire marseillais, cette saison 2019-20.