OM : Combien vaut Samuel Gigot sur ce mercato ?

Samuel Gigot est la première recrue de la saison 2022-2023 de l’OM.

Cette saison, si l’OM s’est fait prêter plusieurs joueurs cadres de son vestiaire, il a également su être de l’autre côté du spectre. C’est le cas avec Samuel Gigot. En janvier dernier, les Phocéens se sont offerts le défenseur central pour 500 000 euros, en provenance du Spartak Moscou. Il s’agit d’un montant 16 fois moins élevé qu’à son arrivée en Russie, en 2018. Cependant, le natif d’Avignon a fini son exercice 2021-2022 chez les Russes. Il va poser ses valises sur la Canebière cet été, et revenir en France, 7 ans après son départ de l’AC Arles, son club formateur. Depuis son départ, sa valeur marchande a bien progressé.

L’OM peut compter sur un renfort de poids pour sa défense

A son départ de France, durant le mercato estival 2015, Samuel Gigot était valorisé à 150 000 euros. A moins d’un mois de l’ouverture du marché des transferts, il est estimé à… 73 fois plus, d’après Transfermarkt. Le portail web allemand l’évalue à 11 millions d’euros. Un montant plus élevé que celui de l’Observatoire du football, qui oscille entre 4 et 7 millions d’euros. Si Marseille a réussi à l’arracher pour si peu, c’est parce que le défenseur central arrivait en fin de contrat avec le Spartak. Sur la Canebière, il a signé jusqu’en juin 2025. De quoi renforcer durablement son arrière-garde.

🗣 𝙎𝙖𝙢𝙪𝙚𝙡 𝙂𝙞𝙜𝙤𝙩 𝙚𝙨𝙩 𝙊𝙡𝙮𝙢𝙥𝙞𝙚𝙣 ! ✍️ L’OM et le Spartak Moscou se sont accordés pour le transfert définitif immédiat du défenseur qui finira la saison 21/22 en prêt avec le club moscovite avant de rejoindre Marseille. 🔵⚪️ pic.twitter.com/XUsr5LNsTY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 29, 2022

Samuel Gigot arrivait en fin de contrat avec le Spartak Moscou

En Russie, le Français de 28 ans s’est imposé comme une référence. Après une première saison 2018-2019 difficile, principalement due à sa rupture du ligament croisé, qui l’a obligé à rester de côté pendant de long mois, il a réussi à se faire une place dans la défense moscovite. Ses performances ne sont pas passées inaperçues, puisque l’OM n’était pas le seul sur le dossier. L’OL, l’OGCN ou encore le LOSC ont été annoncés intéressés, avant que les Olympiens passent la vitesse supérieure. Avec la Ligue des Champions assurée l’année prochaine, reste à savoir si Marseille pourra aligner une charnière centrale Gigot-Saliba. Ce dernier arrive à la fin de son prêt.