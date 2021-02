OM : Démissions ou licenciements, comment l’OM et ses coaches se séparent

Et pourtant des trucs de « fada », l’Olympique de Marseille en a connu, au cours de son histoire. Pas ça. Pas qu’un entraîneur démissionne et que dans la foulée le club le mette à pied, comme une procédure ordinaire préambule à une possible éviction. André Villas-Boas quittera-t-il de lui même Marseille où en sera-t-il forcé par son futur ex-employeur ? Le flou demeure à ce sujet, la seule certitude étant que l’on ne reverra plus le Portugais sur le banc de l’équipe première.

Villas Boas viré ou démissionnaire de l’OM ?

Sur les vingt ans écoulés, rares ont été les techniciens démissionnaires à l’OM. Pour sa première expérience au poste, José Anigo y avait été contraint, en 2004. Avant de rebondir dans le rôle du directeur sportif. Dix ans plus tard, Marcelo Bielsa lui emboitait le pas, pour ce qui restera l’un des départs les plus fracassants du club phocéen. Il y en a eu d’autres, forcés par les résultats et la pression populaire des supporters et sympathisants du club. En général, pour ménager les susceptibilités et les egos, club et techniciens parlent de « séparation commune », pour l’équivalence à une « résiliation amiable ». Ça a été le cas avec Didier Deschamps, le dernier entraîneur champion, et plus récemment avec Rudi Garcia.

Eric Gerets est parti libre du club phocéen

Enfin, dans l’époque moderne, seul Eric Gerets est parti libre comme l’air, au bout de son contrat. A quelques mois près, c’était le tour d’André Villas-Boas, mais ce dernier ne l’a pas vu ainsi, en conférence de presse ce mardi. Le reste et toutes les conséquences qui en suivent, on le connait désormais…

Comment l’OM et ses coaches se séparent depuis 2001

Tomislav Ivic (août 2001 – novembre 2001) = résiliation

Albert Emon (décembre 2001 – juillet 2002) = intérim

Alain Perrin (juillet 2002 – janvier 2004) = licenciement

José Anigo (janvier 2004 – novembre 2004) = démission

Albert Emon (novembre 2004) = intérim

Philippe Troussier (novembre 2004 – mai 2005) = licenciement

Jean Fernandez (juin 2005 – mai 2006) = licenciement

Albert Emon (juin 2006 – septembre 2007) = licenciement

Eric Gerets (septembre 2007 – septembre 2009) = fin de contrat

Didier Deschamps (juin 2009 – juillet 2012) = résiliation

Élie Baup (juillet 2012 – décembre 2013) = licenciement

José Anigo (décembre 2013 – juin 2014) = licenciement

Marcelo Bielsa (juin 2014 – août 2015) = démission

Michel (août 2015 – avril 2016) = licenciement

Franck Passi (avril 2016 – octobre 2016) = licenciement

Rudi Garcia (octobre 2016 – mai 2019) = résiliation

André Villas-Boas (mai 2019 – février 2021) = ?