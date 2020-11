OM – FC Nantes : Le scénario du match selon les bookmakers

A la ramasse en Ligue des champions, mais dans le coup en Ligue 1 ; c’est le paradoxe du moment pour l’Olympique de Marseille qui accuse de surcroît deux matches en retard sur la concurrence. Et un différentiel de quatre points sur le LOSC, deuxième de la Ligue 1. L’occasion est donnée aux Phocéens de remonter sur le podium, face au FC Nantes, à domicile. La saisiront-ils ? C’est à voir, selon les bookmakers du pays.

L’OM à la relance en Ligue 1 contre le FC Nantes ?

Peut-être en première intention. Sur le marché victoire, nul, défaite, l’Olympique de Marseille s’impose, à la cote moyenne de 2,1 contre un

. Le match nul suit à 3,15 et le succès des Canaris, dans les Bouches-du-Rhône est plus lointain, à 3,55. Mais en cherchant le score exact le plus envisagé, les opérateurs que nous avons consulté balancent. D’un côté pour un match nul, 1-1, à une cote moyenne de 5,22 ou un court succès des joueurs d’André Villas-Boas, 1-0, à 5,76 contre un.

Benedetto ou Thauvin en têtes de liste

Dans les deux cas, il devrait y avoir des buts. Et pour les inscrire, plutôt Dario Benedetto, le buteur patenté de l’OM. Une réalisation de sa part paie 2,98 fois la mise. Il est suivi de (très) près par Florian Thauvin, à 3 environ. Et pour le FC Nantes, puisque selon L’Equipe, ni Edmond, ni Coulibaly ne devraient débuter, c’est Randal Kolo Muani qui a les faveurs des bookmakers, à 4,24 le but de sa part. Pour miser sur match, rendez-vous chez notre partenaire. OM – FC Nantes est programmé ce samedi, fin d’après-midi, à partir de 17h.