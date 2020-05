OM – Huit directeurs sportifs libres à recruter pour Marseille

Qui pour succéder à Andoni Zubizarreta ? Depuis ce jeudi soir que l’on sait que l’OM et son directeur sportif ont mis fin à leur collaboration, la question se pose et d’ailleurs, des rumeurs vont bon train, un peu partout sur le web. A Sportune, nous l’ignorons mais nous avons quelques pistes, menant à des hommes qui sont contractuellement libres, pour ne pas avoir à payer une éventuelle compensation contractuelle.

Des profils expérimentés contractuellement libres

Nous en avons retenu huit qui ont tous occupés la fonction, plus ou moins récemment. Tous ont un profil intéressant pour différentes raisons, même s’il existe des profils hautement improbables, comme d’imaginer Olivier Letang, ex-directeur sportif du PSG puis président du Stade Rennais, venir compléter le rôle. Il n’a néanmoins pas de projet sportif et il a les compétences et le réseau pour occuper la fonction à Marseille.

Ce si cher Antero Henrique dont le nom circule

A propos d’ancien parisien, circule le nom d’Antero Henrique. Le Portugais n’a pas retrouvé de club depuis son départ de Paris, mais son salaire tel que nous l’avons vu plus tôt dans la journée, peut freiner les ambitions du board phocéen. Francesco Totti ou Zvonimir Boban, ex de la Roma et du Milan AC sont également des pistes très couteuses et intouchables, mais néanmoins clinquantes pour les supporters.

Des techniciens sur le marché qui maîtrisent la Ligue 1

Plus modestes les profils français, ou anciennement du championnat de France. Il y a là Olivier Pickeu, récemment écarté du SCO Angers, Olivier Paquet, ex de l’AS Saint-Etienne, ou Damien Comolli qui a un long CV depuis les Vert jusqu’à Liverpool, Tottenham et jusqu’à ce début d’année, pour le compte du Fenerbahçe, en Turquie. Enfin, Michael Emenalo, peut probant dans le rôle à l’AS Monaco, malgré un passage plus réussi à Chelsea.