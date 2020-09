OM : Le détail de ce que valent les 5 indésirables sur le mercato

Déjà trois recrues (Balerdi, Gueye et Nagatomo), mais pas encore de départ du côté de l’Olympique de Marseille, sur ce mercatp. Le club phocéen cherche à se séparer de certains éléments, pour tout à la fois gratter quelques indemnités sur les transferts et soulager la masse salariale, des revenues de chacun. Le journal La Provence en pointe cinq, comme des éléments conviés à trouver un nouveau challenge.

Cinq joueurs de l’OM invités à trouver un nouveau challenge

Deux sont de gros échecs, si l’on juge seulement leur trajectoire d’un point de vue économique : Kevin Strootman et Konstantinos Mitroglou ont été engagés pour respectivement 25 M€ et 15 M€, sans les bonus. Ils ne sont plus estimés qu’à moins de la moitié, deux à trois ans plus tard. D’après les valorisations prises, à la fois sur Transfermarkt et l’Observatoire du football (CIES), les 5 joueurs concernés pèsent une trentaine de millions d’euros, en valeur marchande.

Une quinzaine de millions d’euros en salaires cumulés, sur la saison

Et près d’une quinzaine de millions d’euros bruts, en salaire hors primes, sur la saison 2020-21 qui débute. L’économie possible est importante, et c’est de surcroît la dernière ligne droite pour eux, à l’exception de Strootman, car ils entrent dans la dernière saison contractuelle. Si rien n’évolue pour eux d’ici à la fin du prochain mercato d’hiver (normalement au terme du mois de janvier), ils seront libres de négocier ailleurs leur futur. Sans que l’OM ne reçoive rien en retour.

Le détail de ce que valent les 5 indésirables de l’OM sur le mercato

Kevin Strootman

Estimation Transfermarkt : 8 M€

Estimation CIES : 4-7 M€

Echéance du contrat : 2023

Salaire en 2021 : 6,6 M€

Konstantinos Mitroglou

Estimation Transfermarkt : 1,6 M€

Estimation CIES : –

Echéance du contrat : 2021

Salaire en 2021 : 3,96 M€

Maxime Lopez

Estimation Transfermarkt : 12 M€

Estimation CIES : 7-10 M€

Echéance du contrat : 2021

Salaire en 2021 : 1,44 M€

Christopher Rocchia

Estimation Transfermarkt : 0,8 M€

Estimation CIES : –

Echéance du contrat : 2021

Salaire en 2021 : 0,24 M€

Valère Germain

Estimation Transfermarkt : 4 M€

Estimation CIES : 2-4 M€

Echéance du contrat : 2021

Salaire en 2021 : 3,6 M€