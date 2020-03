OM, Leeds… Où va signer John Obi Mikel selon les bookmakers ?

John Obi Mikel a fait un choix radical mais courageux, en résiliant son contrat avec le Trabzonspor en Turquie, au début de la crise du Coronavirus. A 32 ans, le milieu de terrain axial est désormais libre sur le marché des transferts, une situation inconfortable qui lui octroie néanmoins l’avantage de pouvoir négocier seul, sans contrainte contractuelle. Sans club depuis la mi-mars, l’international nigérian rebondira certainement, peut-être même en France, d’après les bookmakers du Royaume-Uni.

L’OM dans la liste des destinations possibles

L’OM est en effet l’une des destinations associées au joueur. Mais la cote est élevée, donc à prendre comme plutôt incertaine. Que John Obi Mikel signe avec l’Olympique de Marseille paie plus de 20 fois la mise initiale. Plus probable étant qu’il reparte de l’autre côté de la Manche. Il a déjà porté les couleurs de Chelsea, plus d’une décennie durant, et plus récemment de Middlesbrough. C’est d’ailleurs au Boro que la poursuite est pour lui la plus attendue ; la cote pour qu’il y retour est de l’ordre de 2,5 contre un.

John Obi Mikel plutôt vers un retour en Angleterre ?

En suivant, Crystal Palace (3,5) ou Newcastle (7) sont en position avantageuse, tandis qu’il est aussi question d’un départ du joueur à Leeds en Championship, aux ordres d’un certain… Marcelo Bielsa. C’est toutefois assez incertain puisque coté à 13.