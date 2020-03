OM – Les 10 transferts d’entraîneurs les plus chers du foot : Villas-Boas n°1

A 10 millions d’euros, le coût de la clause libératoire payée par le Sporting CP à Braga pour son recrutement, Ruben Amorim s’est hissé dans la semaine, sur le podium des transferts d’entraîneurs les plus chers de l’histoire du football. Le jeune technicien de 35 ans se hisse devant son compatriote José Mourinho parti au Real Madrid en 2010, moyennant 8 millions d’euros. Mais il reste en retrait d’un autre technicien portugais, celui qui présentement dirige l’OM, André Villas-Boas.

Avant l’OM, André Villas-Boas a rejoint Chelsea pour une clause record

C’est lui le coach le plus couteux, pour les 15 millions d’euros de sa clause libératoire réglée à Porto par Chelsea, en 2011. Celui que les Blues ont recruté en son temps comme le « Special Two », en écho à Mourinho son ex-mentor passé au club avant lui, n’a pas marqué autrement que par ce transfert record, Chelsea de son empreinte. La suite en Russie au Zenith, ou présentement sur le banc de l’Olympique de Marseille, lui sera plus favorable.

Les coaches portugais ont la cote sur le Vieux Continent…

La moitié des 10 coaches les plus chers du football sont des ressortissants portugais ; voyons-y un signe de l’excellence du pays en la matière. Avec Villas-Boas, Amorin et Mourinho les deux autres sont des visages connus de la Ligue 1 : Leonardo Jardim pour qui Monaco avait payé 3 millions d’euros au Sporting CP, en 2014. Il en a coûté plus cher ensuite à l’ASM, de licencier non pas une, mais deux fois. Avec lui, Sergio Conceição a fait un bref passage sur le banc du FC Nantes, avant que Porto ne se rappelle à ses bons souvenirs et qu’il quitte la France pour rentrer au pays.

… Et le Nord-Irlandais Brendan Rodgers également

Notons enfin la double présence de Brendan Rodgers dans le classement ci-dessous. Liverpool a d’abord misé sur lui avant que Klopp ne poursuive son travail. Puis Leicester est allé le chercher en Ecosse, au commencement de la saison en cours. Les 10,5 millions payés par Leicester pour l’embaucher sont conséquent pour les Foxes, mais le Nord-Irlandais de 47 ans est en train de justifier l’investissement car Leicester campe le podium de la Premier League, après 28 journées de championnat.

Les 10 transferts d’entraîneurs les plus chers du foot

10. Leonardo Jardim, du Sporting CP à l’AS Monaco = 3M€

9. Sergio Conceição, du FC Nantes au FC Porto = 3M€

8. Carlo Ancelotti, du PSG au Real Madrid = 3,8 M€

7. Manuel Pellegrini, de Villareal au Real Madrid = 4 M€

6. Brendan Rodgers, de Swansea à Liverpool = 6,2 M€

5. Mark Hughes, de Blackburn à Manchester City = 6,2 M€

4. José Mourinho, de l’Inter Milan au Real Madrid = 8M€

3. Ruben Amorim, de Braga au Sporting CP = 10 M€

2. Brendan Rodgers, du Celtic à Leicester = 10,5 M€

1. André Villas-Boas, de Porto à Chelsea = 15 M€