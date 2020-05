OM – Les coaches qui sont restés le plus longtemps à Marseille

Avec 121 ans d’existence, l’Olympique de Marseille est après Bordeaux, le plus vieux club de la Ligue 1 française. Evoquer les entraîneurs qui sont restés le plus longtemps en poste chez les Phocéens, c’est donc faire un bond de géant en arrière, jusqu’à près d’un siècle pour ce qui l’Anglais Victor Gibson, nommé en 1925. Lui est resté 1460 jours, un record qu’il partage avec Henri Roessler.

Le même temps pour Deschamps et Goethals sur le banc de l’OM

Plus près de nous, Didier Deschamps, dernier champion de France avec l’OM est dans le top 5, avec deux petits jours de plus sur le banc de l’équipe première, que Raymond Goethals, alias « Raymond-la-science », à qui Marseille et le foot français doivent la victoire en Ligue des champions, 1993. A ce jour encore, la seule gagnée par une équipe française. Cela va bientôt faire 16 ans, que le Belge est décédé, mais son empreinte est éternelle sur Marseille, son club de football et sa ville.

Rudi Garcia dans le top 10 de l’OM avant de partir à Lyon

Est également dans le top 10, Rudi Garcia. L’actuel coach de l’OL n’a pas laissé le même souvenir, mais en passant 983 jours au club, il a bénéficié d’un temps long pour s’exprimer et réussir diversement sa mission, entre une finale de la Ligue Europa en 2018 et un échec en championnat, l’exercice suivant. Son dernier à Marseille.

Les coaches qui ont passé le plus de temps à l’OM

10. Jules Zvunka = 865 jours

9. Robert Domergue = 868 jours

8. Rudi Garcia = 983 jours

7. Lucien Troupel = 1095 jours

6. Raymond Goethals = 1095 jours

5. Didier Deschamps = 1097 jours

4. Jozsef Eisenhoffer = 1187 jours

3. Roland Gransart = 1269 jours

1=. Victor Gibson = 1460 jours

1=. Henri Roessler = 1460 jours