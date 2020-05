OM – L’évolution des abonnés au Vélodrome au 21e siècle

Deux rénovations d’envergures, c’est l’histoire récente du stade Vélodrome de l’OM, passé d’une capacité de 35 000 places environ, à la fin du siècle dernier avant que la France ne reçoive la Coupe du monde 98, à une configuration aujourd’hui portée à plus de 65 000, grâce notamment à l’accueil de l’Euro 2016, sur le territoire national. Depuis les derniers travaux opéré en marge du tournoi, le club phocéen a le plus grand stade du football français. Indépendamment bien sûr, du stade de France, qui n’a pas d’équipe résidente.

Une campagne 2016-17 catastrophique sur les abonnements

Qui dit capacité accrue ne signifie pas nécessairement, augmentation des abonnements. Leur nombre est en hausse depuis l’exercice 2016-17, marqué par la période de transition entre la fin du projet Margarita Louis-Dreyfus et la reprise du club par Frank McCourt. Il n’y avait cette saison là que 19 000 encartés estimés. Deux fois moins et plus qu’au début de ce 21e siècle, quand l’Olympique de Marseille dominait le reste de la France sur les sésames délivrés, à plus de 40 000, pendant près d’une décennie.

Plus l’OM performe, plus il y a d’encartés. C’est logique

Le nombre dépend naturellement des résultats sportifs, de la qualité de l’effectif et du jeu proposé par les acteurs sur le terrain. Sans coupe d’Europe cette saison, il a chuté de près de 5000, à 33 000. Cela a pour conséquence, selon L’Equipe du mois d’octobre dernier, de hisser le PSG sur la première place de la Ligue 1, à 35 700 abonnés, pour la première fois depuis une paire d’années.

La plus forte affluence en Ligue 1, pas le plus grand nombre d’abonnés

L’OM compense sur l’exercice avec une affluences plus forte que les précédents et la plus élevée du championnat selon nos observations à Sportune. Avant la mise en sommeil du sport, il y avait 52 805 spectateurs par rencontre en moyenne au Vélodrome et un taux d’occupation proche de 80%. Si le club parvient à décrocher la Ligue des champions au bout des discussions entre les clubs, sûr que le nombre d’abonnés (ré)augmentera, et compte tenu de l’attente des supporters phocéens, de manière conséquente.

L’évolution des abonnés au Vélodrome au 21e siècle