OM – L’évolution des salaires de la fin de l’ère MLD au projet McCourt

Plus de trois ans se sont écoulés depuis le 17 octobre 2016, au jour où l’Olympique de Marseille a officiellement changé de propriétaire, par l’acte de vente de Margarita Louis-Dreyfus, à l’homme d’affaire américain Frank McCourt. Ces trois premières années de gouvernance ont été mitigées : la saison dernière fut un échec sportif autant que financier, mais le club phocéen a joué un finale de Ligue Europa, l’exercice précédent. Surtout, les finances de l’OM font du yo-yo depuis ces cinq dernières années.

Un salaire moyen en baisse à l’OM d’une saison à l’autre

La faute notamment à des salaires accrus pour augmenter la compétitivité de l’équipe. Cette saison 2019-20, la moyenne du vestiaire est de 1 883 759 euros, telle qu’observée dans le rapport Global Sports Salaries 2019, du groupe Sporting Intelligence. Elle est en baisse d’un exercice sur l’autre, notamment par le truchement des départs de Mario Balotelli et de Luiz Gustavo ; deux éléments anciennement à près d’un demi-million d’euros bruts mensuels. Voire plus avec les primes.

La quatrième moyenne la plus élevée de la Ligue 1

Sur cinq ans, le salaire moyen a baissé de plus de 39% selon Sporting Intelligence, mais il faut nuancer l’estimation car l’année 2015 est la première de l’étude centrée sur la Ligue 1 et les chiffres de l’époque semblent avoir été un peur surestimés. Plus sûrement ces dernières saisons, le vestiaire oscille entre 1,5 et 2,5 millions d’euros. Selon le dernier rapport publié en décembre, en 2019-20, l’OM a le quatrième salaire moyen le plus élevé du championnat de Ligue 1, derrière l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain.