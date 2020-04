OM, LOSC – Ça coûte combien de recruter Adrien Thomasson (RC Strasbourg) ?

En France ou à l’étranger, France Football croit savoir qu’Adrien Thomasson est un joueur suivi. Notamment de l’OM et du LOSC, en Ligue 1. Les deux clubs apprécieraient la polyvalence du milieu offensif du RC Strasbourg et il ne leur a pas échappé sa belle saison, avec 8 buts et 2 passes décisives inscrits en championnat de France. En revanche, contrairement à ce qu’écrit le magazine du football dans son sujet consacré à l’information, l’ancien nantais n’est pas libre à la fin de cette saison, sur le marché des transferts.

L’OM et le LOSC sont sur la même piste nommée Adrien Thomasson

Ça rend donc son transfert plus compliqué voire incertain pour Lille ou plus, pour Marseille en délicatesse avec ses finances. A 26 ans, Adrien Thomasson est estimée de 6,5 à 8 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt et dans une fourchette proche – de 7 à 10 millions – du côté de la Suisse et le Centre international d’étude du sport (CIES). Le natif de Bourg-Saint-Maurice a fait ses classes dans la région, au sein de feu l’entente Évian Thonon Gaillard Football Club qui l’a lancé dans le grand bain du professionnalisme. C’est en partant de là pour Nantes, qu’il a connu son premier et seul transfert payant (contre une indemnité avoisinant les 800 000 euros). Il est par contre parti de Nantes vers Strasbourg, libre à la fin de son contrat.

Le milieu offensif est sous contrat au RC Strasbourg jusqu’en 2021

A ce propos, celui qu’il a signé avec les Alsaciens, peu avant l’ouverture de la saison 2018-19, l’a été pour trois ans. Il a donc encore un an à rendre sur son bail à l’échéance du 30 juin 2021. Ou une saison à compenser financièrement, de la part des clubs désireux de l’engager. Selon les estimations du journal L’Equipe, il gagne près de 60 000 euros bruts mensuels en Alsace, indépendamment des primes additionnelles. En partant pour Lille ou Marseille il serait revalorisé et gagnerait en challenge sportif, puisque les deux clubs ont la même ambition de jouer la Ligue des champions.