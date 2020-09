OM – LOSC : Quel résultat à ce choc selon les bookmakers ?

Le podium final de la Ligue 1 est l’objectif des deux clubs qui s’affrontent, ce dimanche soir, sur la pelouse du Vélodrome. OM – LOSC est une affiche des plus séduisantes sur le papier, qu’en sera-t-il sur le rectangle vert ? Les bookmakers de France sont un peu partagés, face à l’ambition des deux clubs et les débuts dans la compétition, pour l’une et l’autre équipe, faits de hauts. Mais aussi de bas.

Vers un partage des points entre l’OM et le LOSC ?

L’Olympique de Marseille n’en est pas moins le favori, à domicile. Sur le marché victoire, nul, défaite, il gagne à la cote moyenne de 2,42 contre un. Le match nul suit, à 3,25 et le succès des Dogues à l’extérieur paie 3,3 fois la mise initiale. Les cotes serrées entre les trois scénarios attestent d’une partie imaginée comme disputée. En témoigne à ce titre, le score le plus envisagé, par les opérateurs que nous avons consulté : le partage des points, sur un score de 1-1. Ce scénario s’accompagne d’une cote moyenne de 5,2 contre un. C’est suivi du succès 1-0 des Phocéens, à 6.

Benedetto, Thauvin ou Yilmaz pour la pousser au fond

Avec soit Dario Benedetto, soit Florian Thauvin pour marquer. Le premier justifie d’une cote proche de 3 contre un, celle de l’autre est de 3,25 contre un. Dans le camp des Lillois, en face, Burak Yilmaz n’est pas bien loin ; un but de sa part paie 3,39 fois le mise de départ. Ce match OM – LOSC termine la 4e journée de la Ligue 1, saison 2020-21.