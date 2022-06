OM : Lourde amende et sursis après le match contre Strasbourg

La Ligue de football a sanctionné l’OM d’une amende de 130 000 €.

L’Olympique de Marseille termine sa saison sur une fausse note venue de la Ligue nationale de football, ce mardi soir, dans son compte rendu des sanctions ordonnées par la commission de discipline, à la suite de la 38e journée de la Ligue 1. Ce soir-là, l’OM recevait le RC Strasbourg, dans le cadre d’un match à très fort enjeu.

130 000 € d’amende pour l’OM après son match face à Strasbourg

La LFP inscrit dans les faits sanctionnés un « comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : usage d’engins pyrotechniques et utilisation de laser ». En la circonstance, elle sanctionne le club phocéen d’une amende de 130 000 euros, en plus de la « fermeture pour un match avec sursis du virage Sud et du virage Nord de l’Orange Vélodrome. » L’OM et ses supporters débuteront la saison 2022-2023 avec une épée de Damoclès sur la tête.