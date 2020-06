OM, OL – Ça coûte combien de recruter Marcos Paulo (Fluminense) ?

Venus aux renseignements pour un même joueur, selon Globoesporte, l’OM et l’OL sont sur le profil d’un joueur au Fluminense, qui porte le nom de Marcos Paulo. Jeune homme de 19 ans, attaquant longiligne de un mètre 86, il pourrait partir, car il est de très loin le plus bankable des Tricolor. Alors qu’en plus Fluminense est en difficulté financière ; déjà avant le début de la crise, cela s’est amplifié depuis.

L’OM et l’OL prospectent au Brésil et suivent un même profil

Globoesporte écrit que les deux équipes françaises sont venues aux renseignements, pour connaître le coût de l’indemnité et le salaire possible. Pour la première, Marcos Paulo est valorisé à plus de 10 millions d’euros, sur la plateforme Transfermarkt et il a sinon, une clause libératoire incluse dans son contrat. Tel que nous l’avons récemment observé, elle est fixée à 45 millions d’euros. Jusqu’ici, aucune offre jugée acceptable n’a été reçue par le board de Fluminense. Le CSKA Moscou a proposé 7 millions cet hiver, mais la direction en voudrait quasiment le double et au moins de 10 à la quinzaine de millions.

Il ne reste qu’une saison contractuelle à Marcos Paulo au Fluminense

Cela, bien qu’il ne reste à l’attaquant, polyvalent dans l’axe ou sur les ailes, une seule saison de contrat à remplir, jusqu’au terme de la saison 2021. Son salaire au club de Rio de Janeiro est compris entre les 35 000 euros bruts mensuels de la moyenne du vestiaire et les 2 millions d’euros la saison, qu’approchent les joueurs les mieux payés de l’équipe, comme le défenseur central, Digão ou le milieu offensif, Ganso.