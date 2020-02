OM, OL – « Futures stars » et grosses notes sur FIFA 20

FIFA 20 a dévoilé son événement « Future Stars », qui consiste à mettre en valeur les jeunes les plus talentueux de leur génération, dans le football. Ce dispositif a été mis en place pour le mode Ultimate Team, qui consiste à créer son équipe de rêve. Parmi ces cartes spéciales (revalorisées par rapport à leur carte d’origine), nous retrouvons deux pensionnaires de Ligue 1, il s’agit du défenseur de l’OMBoubacar Kamara et l’avant-centre lyonnais, Moussa Dembélé. La fameuse Ligue des Talents !

Les deux joueurs, de l’OM et de l’OL sont évalués à 87 de général

Le joueur de l’OL est désormais crédité d’une note de 87 par rapport à l’initiale, à 80. Il s’appuie sur ses principales qualités, c’est à dire sa vitesse (90), son physique (88) et ses tirs (86), sur sa nouvelle carte. Arrivé pour 22 millions d’euros à Lyon en 2018, sa valeur marchande est estimée à 40 M€ par le site spécialisé Transfermarkt, ses 12 buts en championnat cette saison y sont pour quelque chose. Quant à Boubacar Kamara, le pur produit du centre de formation de l’OM signe une progression plus importante, par rapport à sa note générale de départ. Âgé de 20 ans, il figure dans ce groupe prestigieux, avec une revalorisation passant de 75 à 87. Ses meilleures statistiques dont sa défense, jugée à 87 et son physique, à 85 par FIFA, confirment son statut de talent en devenir. Actuellement valorisé à 25 millions d’euros, la cote du minot marseillais est en constante progression, depuis son arrivée chez les pros, en mai 2017.

FIFA 20 a relancé cet événement pour une deuxième année de suite

EA Sports reconduit pour la deuxième année consécutive cet événement afin de prédire les notes des joueurs, dans les années à venir. Plusieurs critères sont indispensables pour être éligibles dans ce groupe, un footballeur doit avoir au maximum 23 ans, être en progression chaque année, et ne peut pas être encore reconnu en tant que star, dans le milieu. À tous les joueurs de FIFA 20, et du mode de jeu le plus populaire de la plateforme, vous pouvez seulement retrouver cette liste de pépites dans les packs, pour une durée limitée. Celle-ci est déjà disponible depuis le 31 janvier.