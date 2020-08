OM, OL : Les 10 recrues les plus chères au CV de Rudi Garcia

A part Karl Toko-Ekambi, transféré sous son autorité d’entraîneur (il est arrivé en prêt en janvier et a été définitivement engagé, en juin), Rudi Garcia est trop neuf à l’OL pour voir son palmarès évoluer, au chapitre des recrues les plus chères négociées pour lui. L’attaquant international camerounais a coûté 11,5 millions d’euros à Lyon, plus 4 millions d’incentives. Pas de quoi entrer dans le top 10 du technicien né à Nemours, en Île-de-France.

Kevin Strootman deux fois, entre la Roma et l’OM

Lequel classement se borne à ses expérience précédentes, à l’AS Rome d’abord, puis l’OM ces dernières saisons. Avec pour fil rouge entre les deux un dénommé Kevin Strootman. Le milieu de terrain batave est deux fois dans son palmarès, parce qu’il (ou était) la « machine à laver » de Rudi Garcia, qui récupère les ballon sales, pour les rendre propres. A la Roma, le coach de 56 ans a obtenu le renfort du Néerlandais, contre une indemnité de 17,5 millions d’euros, puis l’OM l’a recruté, moyennant 25 millions d’euros. Avec Payet, il est le transfert le plus cher sous l’ère Rudi Garcia.

Toko-Ekambi la recrue la plus chère de Garcia à l’OL

Il faut descendre plus loin, au niveau de la quinzième place et en-deçà, pour trouver des recrues autres que celles engagées à son époque romaine ou phocéenne. Il y a Karl Toko-Ekambi, on l’a dit à l’Olympique Lyonnais, et Marvin Martin bien avant cela, quand il était à Lille. Un autre que Rudi Garcia avait à la bonne, mais qui n’a pas confirmé ses prétentions, parce que peut-être écrasé, par le poids de son transfert. Etre le plus cher est souvent flatteur pour celui qui porte l’étiquette, à condition de pouvoir l’assumer derrière.

Les 10 recrues les plus chères au CV de Rudi Garcia

10. Konstantinos Mitroglou (du Benfica à l’OM en 2017) = 15 M€

9. Mohamed Salah (de Chelsea à la Roma en 2016) = 15 M€

8. Konstantinos Manolas (de l’Olympiakos à la Roma en 2014) = 15 M€

7. Radja Nainggolan (de Cagliari à la Roma en 2014) = 15 M€

6. Kevin Strootman (du PSV à la Roma en 2013) = 17,5 M€

5. Gerson (de Fluminense à la Roma en 2016) = 18,6 M€

4. Duje Caleta-Car (du RB Salzbourg à l’OM en 2018) = 19 M€

3. Juan Iturbe (de l’Hellas Vérone à la Roma en 2013) = 24,5 M€

2. Kevin Strootman (de la Roma à l’OM en 2018) = 25 M€

1. Dimitri Payet (de West Ham à l’OM en 2017) = 29,3 M€