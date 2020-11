OM – Porto : Enfin un succès phocéen ? Verdict des bookmakers…

Treize, c’est un chiffre préférentiel à Marseille. D’ordinaire. Mais pas ce mercredi où il confinerait, au contraire, au résultat de l’humiliation. Treize, c’est le nombre de défaites consécutives en Ligue des champions que veut surtout éviter l’OM. Cela passe donc par a minima un nul, mais pour rêver encore, un succès, face au FC Porto, sur la pelouse du Vélodrome.

L’OM pourrait ne pas perdre. Ggagner c’est moins certain

L’Olympique de Marseille va-t-il enfin renouer avec la victoire en C1 ? Rien n’est moins sûr pour les bookmakers du pays. Ils préfèrent donner leur confiance au collectif adverse. Porto qui gagne vaut une cote moyenne de 2,45 et Marseille est à 2,91, contre un. Le match nul, entre les deux, est quelque chose de plus incertain, à la moyenne de 3,26, bien que ce soit pourtant le résultat le plus envisagé, à la lecture précise du score final : le 1-1 qui paie 5,27 fois la mise. Ça reste insuffisant pour l’OM qui, pour meilleur résultat, peut viser la victoire 1-0. Elle vaut une cote de 7,6.

Moussa Marega, danger identifié dans le camp de Porto

Le premier danger sur le terrain, identifié par les opérateurs, est Moussa Marega. Le natif des Ulis, comme Thierry Henry ou Anthony Martial, devance tout le monde au jeu du « qui va marquer ? ». Lui est crédité d’une cote de 2,76. Il trouvera peut-être réponse dans le camp d’en face, par Dario Benedetto ou florian Thauvin, qu’André Villas-Boas devrait aligner ensemble, à la pointe d’un système en 4-4-2. Pour Benedetto et Thauvin, la cote est exactement la même, à 3,1 contre un. OM – Porto se dispute à partir de 21h.