OM – Prédictions des notes des Marseillais sur FIFA 21

Sortis d’une bonne saison sportive, quoique tronquée de sa fin, il est logique que les joueurs de l’OM se valorisent, notamment au virtuel. Dans l’univers du jeu FIFA 21, que termine de produire l’éditeur EA Sports. Les moyennes ci-dessous et en page suivante ne sont que prédictions des futures notes générale des joueurs d’André Villas-Boas, rapportées à celle de l’édition FIFA 20 encore en cours.

Sertic plus gros gadin, Kamara et Amavi la meilleure progression ?

Ceux qui régressent sont principalement les doublures, voire lofteurs. Comme Gregory Sertic qui devrait perdre beaucoup de points, à sa moyenne actuelle de 70. Le défenseur ou milieu défensif n’a pas joué une seule rencontre officielle cette saison, mais il ne sera plus dans l’effectif la prochaine, puisqu’il arrive au bout de son contrat, en 2020. Lui devrait accuser la plus grosse baisse, tandis que le latéral Jordan Amavi et le minot de la défense, Boubacar Kamara sont les deux qui logiquement se valoriseront le plus ou non loin, avec plus 4 points visés, d’une édition à l’autre.

Si l’effectif de l’OM ne bouge pas, il sera meilleur sur FIFA 21

D’un aspect plus large, l’Olympique de Marseille progressera dans son ensemble sur FIFA 21, si et seulement si, l’effectif reste sensiblement le même, notamment sur la présence des cadres. Alors le club devrait-il être mieux évalué qu’u 80 en attaque, 78 au milieu et 77 en défense. Il est néanmoins très peu probable que ce collectif ne soit pas victime de coupes franches, car les Phocéens ont un impérieux besoin d’argent frais.

Les prédictions des notes des joueurs de l’OM sur FIFA 21

Joueur Note FIFA 20 Prédiction FIFA 21 Différence Steve Mandanda 80 83 +3 Yohan Pelé 74 72 -2 Boubacar Kamara 75 79 +4