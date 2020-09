Ce que les clubs de la Ligue 1 ont dépensé sur le mercato en 10 ans

Depuis toujours, la Ligue 1 a eu du mal à attirer et garder ses stars, la faute à un marché plus faible que d’autres championnats tels que la Liga ou la Premier League. La décennie 2010-20 a été un tournant en la matière, grâce notamment au rachat du PSG et de l’AS Monaco. Les clubs français sont aujourd’hui de plus en plus présents sur le marché des transferts, et par conséquent y injectent de plus en plus de liquidités. Transfermarkt a réalisé un tableau qui résume les dépenses, estimées indépendamment des bonus, et revenus des clubs du championnat sur le mercato depuis 10 ans.

Le PSG et Monaco au top des dépenses de Ligue 1

Sur la décennie passée, les deux clubs rachetés par des investisseurs étrangers ont renversé la tendance en Ligue 1. Alors que le PSG avait dépensé 244,34 millions d’euros entre 2000 et 2010, selon Transfermarkt, il a dépassé les 1,32 milliards d’euros entre 2010 et 2020. Même schéma pour l’AS Monaco, qui est passé de 164,56 M€ à 916,66 M€ de budget transfert entre les deux périodes. L’explication de ce phénomène se trouve dans l’inflation des prix des joueurs, et non pas la multiplication des transferts. Le milliard qui sépare le Paris SG des années 2010 à celui des années 2000, a été atteint avec 38 arrivées de joueurs en moins.

Le LOSC, l’ASSE, l’OL : des clubs qui ont gagné sur le mercato depuis 10 ans

Face à la concurrence des autres championnats, la Ligue 1 a du mal à garder ses prodiges, et ce depuis toujours. Durant cette décennie, la France a produit un grand nombre d’excellents footballeurs et certains clubs en ont même fait leur marque, affichant une balance des transferts plutôt positive. Le LOSC, par exemple, a dépensé 304,95 M€ sur le mercato entre 2010 et 2020 ; mais avec des revenus atteignant les 567,28 M€, les Lillois gardent un solde de 262,33 M€, le plus élevé du championnat. L’Olympique Lyonnais suit le même chemin : en ayant déboursé plus de 366 millions d’euros durant la décennie, le club est en bénéfice de 173 millions d’euros. L’ASSE, quant à elle, garde une certaine linéarité. 124 millions d’euros lâchés dans le mercato depuis 2010, pour 196 millions d’euros de revenus, le tout, avec sensiblement le même nombre d’arrivées que de départs.

Le PSG et l’OM dans le rouge

Avec Brest, le PSG et l’OM sont les deux seuls clubs à avoir un solde négatif sur la décennie. Avec des nombres d’arrivées et de départs sensiblement similaires (152 arrivées et 148 départs au PSG, 176 pour 169 à l’OM), les deux clubs ont acheté plus cher qu’ils ont vendu, une preuve de la différence entre leurs projets sportifs et ceux du reste de la Ligue 1. Alors que les résultats sur le terrain s’améliorent pour le PSG, la balance des transferts continue de se creuser vers le bas, pour atteindre les 864 millions d’euros de déficit. Une somme près de 4 fois supérieure à la moyenne des dépenses des clubs de Ligue 1 sur la décennie (223 M€) ! L’Olympique de Marseille est aussi dans le rouge mais à moindre mesure, le club est en déficit de 79 M€ sur la décennie. Tous ces chiffres sont très évolutifs et risquent de changer durant ce mercato, même s’il ne semble pas être le plus agité de ces 10 dernières années.

Détail des dépenses des clubs de Ligue 1 en 10 ans (2010-2020)