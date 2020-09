Le 11 des joueurs de Ligue 1 libres à la fin de cette saison

Pour eux la situation devient brûlante, il n’est pas impossible qu’elle évolue dans les jours ou semaines qui suivent la publication de ce sujet. Le compte à rebours est lancé, dans neuf mois environ, ils seront au bout de leur contrat, libre alors de décider de leur futur. Et comme l’on parle de joueurs convoités, c’est leurs clubs qui ont le plus à perdre. Raison pour laquelle, l’OL par exemple, négocie un transfert de Memphis Depay. Car l’ailier néerlandais a des envies d’ailleurs et il ne peut être retenu, alors qu’il vaut plusieurs dizaines de millions d’euros sur le mercato.

PSG et OM majoritaires dans ce collectif

Ce 11 des joueurs de Ligue 1 libres à la fin de cette saison repose surtout sur la valorisation financière sur le mercato, de chacun. L’occupent des représentants de neuf clubs que sont : le PSG, l’OM, l’OL, l’OGC Nice, le RC Strasbourg, les Girondins de Bordeaux, le Montpellier HSC et l’ASSE. Paris et Marseille sont majoritaires, cela pourrait être Nice plutôt que l’OM, si l’on remplace Lees-Melou également en fin de contrat, par Maxime Lopez dans la charnière.

Ruffier semble décidé à aller jusqu’au bout avec l’ASSE

Ce onze estimé sur la base des chiffres de Transfermarkt vaut un peu plus de 180 millions sur le mercato. Pour une moyenne à près de 16 millions d’euros, comme la valorisation du latéral parisien, Juan Bernat, à gauche dans la défense. Dans ce collectif, seul Stéphane Ruffier semble décidé à finir son année chez les Verts de l’ASSE, pour tous les autres l’avenir proche est incertain. Plus ou moins. Pour d’autres « placardisés » enfin, citons Jesé au PSG ou Mitroglou à l’OM, qui sont également dans la dernière saison contractuelle avec leurs clubs.

Le 11 des joueurs de Ligue 1 libres à la fin de cette saison