Combien d’employés comptent les club de la Ligue 1 ?

La période est angoissante pour tout le monde, parfois moins par la crainte du virus et de ses effets, que de ses conséquences sur l’économie mondiale. Et sur le maintient des emplois. Le football ne fait pas exception à la règle, il est un secteur touché comme partout. Depuis l’intervention d’Emmanuel Macron, le 12 mars dernier, plus aucune rencontre sportive n’est permise. Tel que le leur autorise le droit français, la majorité des clubs a basculé dans une phase de chômage partiel pour leurs effectifs.

Le PSG en compte le plus, l’OM ou le LOSC proches de la moyenne

Combien justement sont-ils à servir les équipes de la Ligue 1 au quotidien, au-delà de la sphère sportive, dans le cadre administratif ? Les éléments ci-dessous nous éclairent. Ce sont les données que nous avons relevé auprès d’Infogreffe, pour chacun des clubs de la saison 2019-20. Chiffres qu’il faut toutefois nuancer, d’abord car les comptes ne sont pas toujours déposés, ou parce qu’il existe des particularités partout ; par exemple différencier au PSG, l’activité, de celle des autres disciplines comme le hand. Sinon, ils sont plus nombreux que les 483 salariés, dédiés à la seule pratique du football.

L’ASSE ou le TFC dans la fourchette basse des effectifs de la Ligue 1

En moyenne, les clubs de la Ligue 1 française comptent 135 salariés, comme le LOSC ou l’OM en étaient proches aux chiffres du bilan 2016 et 2017 pour l’autre. Un quart des structures ont une cinquantaine ou moins d’employés, parmi lesquelles le Toulouse Football club ou l’ASSE. Avec l’étendue de la crise sanitaire, tous les salariés (du foot et d’ailleurs) sont contraints, au mieux à travailler dans des conditions inédites et parfois précaires, au pire d’être placés au chômage partiel, avec une activité réduite ou nulle et un salaire diminué (ils sont indemnisés à hauteur de 84% de leur salaire net au moins). Près de quatre millions de Français sont concernés par la mesure.

Combien d’effectifs ont les clubs de la Ligue 1 ?

Amiens Sporting Club = 49

SCO Angers = 64

Football Club Girondins de Bordeaux = 233

Stade Brestois = 96

Dijon DFCO = 48

LOSC Lille = 128 en 2016

Olympique Lyonnais (hors groupe) = 171

Olympique de Marseille = 165 en 2017

FC Metz = NC

AS Monaco Football CLub = NC

Montpellier Hérault Sport Club = 230

FC Nantes = 204

Olympique Gymnaste Club Nice = 145 en 2018

Nîmes Olympique = 48 en 2016

Paris Saint-Germain (foot) = 483

Stade de Reims = 68

Stade Rennais = 196 en 2017

AS Saint-Etienne = 51

Racing Club Strasbourg Alsace = NC

Toulouse FC = 52 en 2018