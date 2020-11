La recrue la plus chère de l’histoire pour chaque club de Ligue 1

Les équipes françaises ont rarement été les plus gourmandes sur le mercato, à l’exception du Paris Saint-Germain ces dernières années. Cependant, cet été, malgré le contexte économique, certaines ont réalisé de gros coups, le plus gros de leur existence pour quelques unes. Une occasion de se rappeler quelle est la recrue la plus chère de l’histoire pour chaque club de Ligue 1, avec le tableau disponible en deuxième page, réalisé à partir d’estimations des indemnités compensatoires, indépendamment des possibles bonus complémentaires.

Le PSG largement en tête des recrues les plus chères par club, avec Neymar

Le transfert de Neymar est toujours le plus cher de l’histoire du PSG, et par extension de la Ligue 1. L’attaquant brésilien était arrivé du Barça en 2017, contre la modique somme de 222 M€. De quoi ridiculiser son dauphin dans ce classement, l’AS Monaco, qui avait réalisé son plus gros achat en 2013, avec James Rodriguez, pour 45 M€. Presque 5 fois moins. Du côté de l’OM, c’est le retour de Dimitri Payet à la maison, qui a le plus coûté dans l’histoire du club, avec 29,3 millions d’euros d’indemnités. C’était en 2016, et depuis les Phocéens ont gouté à une finale européenne et retrouvé la Ligue des Champions, bien aidés par leur meneur de jeu. Pour l’instant, moins de réussite pour l’OL avec Jeff Reine-Adelaïde, acheté au montant record de 25 M€ l’été 2019 mais prêté à l’OGC Nice pour cette saison.

Sept clubs de Ligue 1 ont battu leur record durant ce mercato 2020

Nouvelles ambitions riment avec nouveaux standards en matière de transferts, pour le Stade Rennais, cette année. Pour leur première saison en Ligue des Champions, les Bretons n’ont pas lésiné sur le porte-monnaie en signant Jérémy Doku contre 26 M€, faisant de lui la recrue la plus chère de l’histoire du club. C’est aussi le cas du LOSC avec Jonathan David, attiré pour 27 millions d’euros, le 4ème plus gros montant dépensé par une équipe de Ligue 1 sur une translation. Au total, elles sont 7 écuries à avoir battu leur record cette année pour s’adjuger la pièce qu’il manquait à leur effectif, comme le détaille le tableau en page suivante.

La recrue la plus chère de l’histoire pour chaque club de Ligue 1