Les clubs de la Ligue 1 les plus dépensiers jusqu’ici, sur le mercato

Réouvert à la mi-août, le marché des transferts bat actuellement son plein en Ligue 1. Enfin, pas partout, s’il y a des clubs particulièrement actifs, d’autres n’ont pas encore bronché (les Girondins de Bordeaux), ou ne se sont limités, qu’à lever les options d’achats dans les prêts de certains joueurs. C’est le cas au PSG (Mauro Icardi), au FC Nantes (Moses Simon), à l’OM (Alvaron Gonzalez), à l’ASSE (Timothée Kolodziejczak)…

PSG, OM, ASSE ou Nantes n’ont que levé les options

D’autres, par contre, n’ont pas attendu pour boucler tout ou partie des emplettes de l’été. Certains, comme le LOSC, en profitant des deniers d’une grosse cession de joueur réussie (Osimhen à Naples), un autre qu’est le Stade Rennais, grâce à la qualification à la prochaine Ligue des champions, Nice parce que le nouvel actionnariat poursuit son plan d’action et les promus, RC Lens et FC Lorient qui montrent, par ce mercato, qu’ils ont de l’ambition et des moyens pour la défendre.

Le LOSC, Rennes ou les promus ont déjà bien avancé leur mercato

Au total, ce vendredi 28 août, les vingt clubs de la Ligue 1 ont investi un peu moins de 300 millions d’euros en indemnités de transfert, sans les bonus possibles sur certaines opérations. Cela vaut une moyenne de 15 millions d’euros, à la frontière entre le mercato de Lorient et celui de Metz. Les clubs professionnel de France ont encore du tmps pour se renforcer, le marché est ouvert pour eux, jusqu’au 15 octobre.

Les clubs de la Ligue 1 les plus dépensiers jusqu’ici, sur le marché des transferts

Paris = 50 M€ (Icardi)

Lille = 32,3 M€ (Lihadji, David)

Rennes = 31 M€ (Guirassy, Terrier, Aguerd)

Nice = 27,3 M€ (Gouiri, Lotomba, Bambu, Kamara…)

Monaco = 23,5 M€ (Disasi, Henrique, Musaba)

Lens = 20,5 M€ (Fofana, Ganago, Medina…)

Lorient = 15,5 M€ (Grbic, Diarra, Monconduit)

Metz = 14,7 M€ (N’Doram, Kouyaté, Vagner…)

Lyon = 13 M€ (Toko-Ekambi, Özkacar)

Montpellier = 12,3 M€ (Mavididi, Omlin)

Angers = 11 M€ (Bernardoni, Doumbia, Ebosse)

Reims = 11 M€ (Berisha, Donis, Hornby…)

Brest = 10,6 M€ (Honorat, Hérelle, Tavares…)

Nîmes = 5,75 M€ (Cubas, Benrahou, Meling)

Nantes = 5 M€ (M. Simon)

Saint-Etienne = 4,5 M€ (Kolodziejczak)

Dijon = 4,4 M€ (Panzo, Dobre)

Marseille = 4 M€ (Gonzalez)

Strasbourg = 2 M€ (Waris)

Bordeaux = 0