Les records d’affluences pour chaque club de la Ligue 1

Ça sera compliqué de battre des records, cette saison 2020-21. Avec la nécessaire distanciation sociale et la jauge à 5 000 places maximum imposées par le gouvernement, les clubs de la Ligue 1 pourraient ne pas avoir toutes les occasions de remplis les stades, sauf à meilleur contexte dans les mois à venir. Sinon, il faudra regarder dans le rétro, pour trouver trace d’un record d’affluence, parfois jusqu’à plus d’un demi-siècle en arrière.

Un OM de tous les records sur les affluences

Du classement compilé en intégralité dans le tableau suivant se remarque deux choses, liées à une même équipe : l’OM a tout à la fois le nombre le plus élevé (enregistré non pas face au PSG, mais contre l’OL) et il est le club le plus propice pour battre des records en tribunes. Sur les affluences les plus fortes des vingt clubs du championnat de France élite, douze sont associées au club marseillais.

Trois au PSG, un au LOSC, à l’OL, l’ASSE, le FCGB…

Contre trois au Paris Saint-Germain, un au LOSC, un à l’OL, un autre aux Girondins de Bordeaux, encore un à l’ASSE, et le dernier, Waterschei, est le seul qui ne soit pas Français. C’est le club belge qui a le plus attiré de monde, dans le cadre d’un match du PSG, le 2 mars 1983. Autre époque et possibilités. Car plusieurs de ces records relevés, ne peuvent pas être battus, même en revenant à la normale sur les spectateurs autorisés. L’explication est simple : les stades ont évolué, dans leur capacité, ou simplement été remplacés par d’autres.

Plus de la moitié des records ne peuvent pas être battus

C’est le cas en de nombreuses villes : Angers, Brest, Lens, Lorient, Dijon, Montpellier, Nîmes, Rennes, Saint-Etienne ou Strasbourg. Les derbies enfin font forcément vendre des tickets, mais pas toujours avec réciprocité. Ainsi, si les Verts sont derrière le record de l’Olympique Lyonnais, à l’inverse, c’est à Lille que revient le record à Geoffroy-Guichard. Même chose pour le FC Nantes, avec les Girondins de Bordeaux. En revanche, depuis que les Marines ont pris quartiers dans la nouvelle Matmut Atlantique, c’est d’abord pour voir le PSG, le 22 avril 2018, qu’ils se sont le plus déplacés.

Les records d’affluences des équipes de la Ligue 1

Club Match Spectateurs Saison Angers SCO – OM 22 989 1968-69 Bordeaux FCGB – PSG 41 290 2017-18 Brest SB29 – OM 21 842 1986-87