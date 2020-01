Quel âge ont les effectifs de la Ligue 1 cette saison 2019-20 ?

Cette saison 2019/2020, l’âge moyen des effectifs de la Ligue 1 a augmenté, il est passé de 24 ans les trois saisons précédentes, à 25,4 ans sur cet exercice. Ce phénomène peut s’avérer étonnant, car cette première partie de championnat nous a permis de découvrir de très jeunes joueurs précoces, Rayan Cherki et Eduardo Camavinga, âgés de 16 ans, lors de leur premier match officiel.

Le PSG, l’OM, le LOSC et l’OL sont dans la moyenne de la Ligue 1

Les clubs de Ligue 1 les plus costauds figurent dans la moyenne, c’est à dire aux alentours de 25 ans. Seuls le LOSC et l’OL sont légèrement en dessous, avec un effectif âgé de 24 ans. L’OGC Nice et le FC Toulouse ont les deux groupes de joueurs les plus jeunes du championnat de France, à 23,7 ans. Ils se placent sur le podium en Europe cette saison, devancés par la talentueuse équipe de Leipzig (23,6 ans). Le promu Nîmes Olympique arrive en troisième position en France des joueurs les plus jeunes, utilisés sur le terrain au début de la saison dernière, à la moyenne de 24,3 ans.

Les effectifs de Ligue 1 sont jeunes par rapport aux voisins européens

L’ASSE, le MHSC et le SCO d’Angers sont les trois équipes les plus « vieilles » de notre championnat avec une moyenne de 26,4 ans dans leur effectif. L’un d’entre eux est d’ailleurs à la première place des joueurs les plus anciens en activité en Ligue 1 : Vitorino Hilton et de loin, qui a eu 42 ans en septembre dernier. Pourtant, à l’échelle européenne, la Ligue 1 fait partie des championnats les plus jeunes, car elle possède la même moyenne que nos voisins allemands, en Bundesliga. Concernant, la Liga, la Première League ainsi que la Serie A, leur âge moyen se situe autour de 27 ans. Pour preuve, le club espagnol Eibar possède l’effectif le plus vieux des 5 grandes compétitions, devant les équipes anglaises, Burnley et Crystal Palace, avec une moyenne de 29,1 ans.