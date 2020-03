Quels clubs de Ligue 1 ont le plus d’expatriés ?

Le PSG est un pourvoyeur de talents… chez les autres. L’atlas démographique du Centre international d’étude du sport (CIES) le démontre, en Ligue 1, le club de la capitale est – et de loin – celui qui a le plus de joueurs expatriés. A 76,3% selon le chiffre donné par l’Observatoire du football, en Suisse. Sur la base du « % de minutes jouées par un footballeur, dans une association différente de celle où il a été formé », écrit le CIES pour clarifier la méthode.

Le PSG a le plus d’expatriés en L1 devant Monaco et le LOSC

Il y a en championnat de France élite, cinq clubs qui sont au-delà du seuil des 50%. Et l’Olympique Lyonnais, référence française sur la formation, qui est ici plus en retrait que Paris, l’AS Monaco, le LOSC, Dijon et les Girondins de Bordeaux. Le Paris Saint-Germain en compte le plus, à l’autre extrême le ratio du Stade Brestois est de 5% ; le seul club des vingt en-deçà des 10%.

L’OM est dans la moyenne, l’ASSE et le Stade Rennais sont en-deçà

En moyenne, les clubs de la Ligue 1 comptent 36,4% de joueurs expatriés, à la date du mois de mars 2020. C’est l’équivalent du ratio de l’OM, proche de 35% selon l’étude. Le Stade Rennais ou l’ASSE, pour deux es plus gros budgets du championnat ont des ratios bien inférieurs. Si l’excellence n’est pas la même au niveau de la formation, c’est d’abord des stratégies différentes entre les clubs.

Classement de la Ligue 1 selon les expatriés

1. Paris SG = 76,3%

2. AS Monaco = 58%

3. LOSC = 57,8%

4. Dijon FCO = 54%

5. Girondins de Bordeaux = 51,1%

6. Olympique Lyonnais = 48,4%

7. FC Metz = 45,3%

8. Stade de Reims = 40,9%

9. OGC Nice = 40,6%

10. Amiens SC = 40,1%

11. Olympique de Marseille = 35,7%

12. Montpellier HSC = 33,8%

13. Toulouse FC = 32,9%

14. FC Nantes = 30%

15. RC Strasbourg = 27,5%

16. Nîmes Olympique = 15,2%

17. Stade Rennais = 14,8%

18. AS Saint-Etienne = 12,3%

19. Angers SCO = 9,1%

20. Stade Brestois = 5%