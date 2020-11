Qui a le maillot le plus cher en Ligue 1, cette saison 2020-21 ?

Un peu moins d’une centaine d’euros, 97,7 précisément, c’est le prix moyen d’un maillot de foot d’un club du championnat de France de la Ligue 1, saison 2020-21, tels qu’ils se vendent sur les plateformes en ligne des équipes. Nous avons relevé les informations pour toutes les formations, en prenant en compte les particularités de chacune, détaillée en page suivante. S’offrir la tunique d’un club de l’élite coûte de 75 euros, pour celui du SCO Angers, à 165 euros, la version Nike, complète du Paris Saint-Germain.

97€ le coût moyen d’un maillot de la Ligue 1. Au PSG le plus cher

Complète, c’est-à-dire à l’ajout du flocage d’un joueur et du patch de la Ligue 1, en version « vapor », pour Paris comme celle que portent les joueurs, sur le rectangle vert. Inversement, le SCO Angers (chez Kappa), le Nîmes Olympique (Puma), les Girondins de Bordeaux (adidas) et le Stade de Reims (Umbro), ne proposent que le seul maillot, sans personnalisation possible. Cela justifie pour partie, les écarts de prix, du simple à plus du double. Ça, et bien évidemment la notoriété des équipes, qui justifie que le PSG, l’OM, l’OL ou le Stade Rennais entré dans la cours des grands de la C1, pratiquent des tarifs parmi les plus élevés du plateau.

DE Montpellier à l’ASSE, tour d’horizon des particularismes

D’un club à l’autre existent des spécificités parfois étonnantes. A Montpellier, par exemple, l’ajout du patch de la Ligue 1 se paie 5 euros et un centime! A l’ASSE, le maillot domicile des Verts et six euros plus abordable que les modèles extérieur et third. Quant à l’AS Monaco, le maillot Kappa se décline à toutes les sauces, de la pièce la plus simple sans aucune personnalisation au flocage de tout ; joueurs, patch de la ligue 1 et packge des sponsors compris. Ainsi le prix de la tenue au club princier, varie d’un minimum de 79 euros, à 120 euros au complet.

Le prix des maillots de la Ligue 2020-2021 pour les supporters *