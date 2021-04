OM, PSG, ASSE, OL… Classement des clubs de L1 qui font le plus confiance aux jeunes

Focus sur les clubs du championnat qui font le plus confiance aux jeunes.

Le Borussia Dortmund fait référence, à l’internationale. C’est que le club allemand compte dans ses rangs rien de moins que les deux joueurs de 21 ans et moins les plus chers de la planète football : Jadon Sancho (21 ans) et Erling Haaland (20 ans). En France, selon la dernière lettre hebdomadaire partagée par l’Observatoire du football (CIES), l’OGC Nice est le club qui se repose le plus sur les jeunes.

Primes aux jeunes à l’OGCN qui a le collectif le plus jeune de la L1

Ce classement mesure, « le pourcentage de minutes disputées par les footballeurs n’ayant pas encore célébré leur 21ème anniversaire au moment des matchs de championnat joués cette saison », tel que l’explique le CIES. A Nice, ce pourcentage est de 24,3% et la moyenne d’âge du collectif, à 23,5. Jeunesse ici modérément triomphante, le GYM a quelques ratés cette saison, mais l’avenir lui appartient manifestement avec ses joueurs en devenir.

Au FC Nantes priorité est plutôt donnée aux cadres pour sortir le club du pétrin

Inversement, c’est au FC Nantes que la jeunesse a le moins le pouvoir. Peut-être parce que, dans l’opération commando que livre le club pour se maintien, le choix est fait de se reposer sur les cadres. Les U21 n’occupent que 0,2% du temps de jeu, cette saison. En moyenne, d’après les observations du CIES, les collectifs de la Ligue 1 ont 26 ans.

L’OM a l’un des collectifs les plus âgés, l’ASM joue plus la carte jeunes que le PSG, l’OL ou le LOSC

Ceux de Montpellier (28 ans), des Girondins de Bordeaux (27,4) et de l’OM (27,3) sont les plus âgés du plateau. Si l’on voit que derrière, les clubs s’appuient surtout sur les joueurs d’expérience, pour ceux qui jouent le titre, c’est plus mitigé. A savoir qu’à l’AS Monaco, la part de jeunesse est supérieure au LOSC et deux fois celle relevée au PSG ou à l’OL.

Pourcentage de minutes disputées par les U21 des clubs de la Ligue 1