Classement des clubs de L1 selon la taille des villes qu’ils représentent

Quel club de la Ligue 1 française a le bassin de population le plus large ? On le sait évidemment pour les plus grands, du PSG à ses suivants, l’OM et l’OL. A Paris, au dernier pointage de l’INSEE, en 2017, il y avait plus de 2,1 millions d’habitants et deux fois plus de monde que dans n’importe quelle autre ville de France. La Ligue 1 saison 2020-21 concentre 15 des vingt plus grandes communes de France.

Du PSG à l’OM, l’OL et l’ASSE, 12 des 13 communes les plus peuplées

Seule Toulouse, quatrième en nombre d’habitants (479 553), manque dans le top 13 jusqu’à Saint-Etienne et les Verts de l’ASSE. Monaco est un cas à part, le Rocher est une principauté indépendante de la France. Mais il y vit plus de résidents (38 100), qu’à Lens pour commune la plus modeste du championnat de France. Les Nordistes sont un peu plus de 31 000, sachant que le stade Bollaert-Delelis si cher aux Sang et Or, peut accueillir jusqu’à près de 37 000 spectateurs. Lens est la 33e commune de France, en taille de population.

Une moyenne en Ligue 1 proche de la population niçoise

Cumulés, les communes des vingt clubs de l’élite du foot français sont 6 685 088, en nombre d’habitants. Cela vaut une moyenne de 334 254, proche de la ville de Nice, cinquième à l’échelle nationale.

