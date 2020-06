Les coaches de la Ligue 1 classés selon leur longévité au club

OM, PSG, ASSE, OL… Les coaches de la L1 classés selon leur longévité au club

Huit et bientôt neuf ans sur le banc d’un même club, c’est la performance prochainement accomplie par Stéphane Moulin, coach de l’Angers SCO. Il est le plus ancien en poste au sein de la même équipe en Ligue 1. C’est l’équivalent de 3282 jours, à l’instant pour nous d’écrire ces lignes et le meilleur en Europe devant Christian Streich (Fribourg, 3 101 jours) et Diego Simeone à l’Atlético (3098 jours). Son temps est près de 38 fois plus long que celui de Franck Haise, installé sur le banc du promu RC Lens depuis le 25 février dernier.

Stéphane Moulin n°1 européen, les coaches du PSG et Nice dans la moyenne

Au total, les vingt coaches de la Ligue 1 saison 2020-21 cumulent près de 41 ans à la fonction (avec Bernard Blaquart, voir plus bas). La moyenne est de 751 jours ou deux ans environ, comme les approchent Thomas Tuchel au PSG et Patrick Vieira, à l’OGC Nice. Ce classement dénote à sa façon, d’une forme de stabilité pour les clubs. Deux ans pour un technicien, c’est déjà un cap que tous ne franchissent pas. Au-delà, c’est souvent plus que les principaux concernés n’en espéraient au départ. Tout a néanmoins sa fin, même pour Bernard Blaquart, au Nîmes Olympique.

Blaquart à Nîmes ou Villas-Boas à l’OM : l’un a fini par jeter son tablier

Elle est devenue officielle cette semaine, après quatre ans et demi chez les Crocos, Bernard Blaquart a quitté son poste, usé physiquement et mentalement par son expérience. Impression a demi-partagé par André Villas-Boas à l’OM, frustré par la situation de son club, mais lui a décidé daller au bout de son contrat en 2021. En confessant à demi-mot, ne pas vouloir aller plus loin. Rares sont toutefois les entraîneurs avec une distance aussi assumée. Tous sont assis sur un siège potentiellement éjectable, avec une mise à feu possible à tout instant.

A l’ASSE et l’OL, le combat est le sensiblement le même pour Puel et Garcia

Il serait enfin tentant de penser que les derniers arrivés sont les moins menacés, ce serait faux de le penser pour Claude Puel et Rudi Garci à l’ASSE et l’OL. Avant l’arrêt du championnat de France, ils étaient l’un et l’autre en ballotage plus ou moins favorable selon les côtés, avant même d’avoir passé leur première saison pleine.

Les coaches de la Ligue 1 classés selon leur longévité au club

Entraîneur Club Temps passé au club 20. Franck Haise Lens 121 jours 19. Roberto Moreno Monaco 176 jours 18. Rudi Garcia Lyon 255 jours 17. Claude Puel Saint-Etienne 265 jours