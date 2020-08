Tous les budgets de la Ligue 1 cette saison 2020-21

Des pertes estimées en Ligue 1, à 1,3 milliards d’euros, c’est l’estimation des conséquences financières de la COVID-19 et de l’arrêt ordonné du championnat de France, d’après un récent rapport du cabinet d’audit Ernst and Young, à la demande du syndicat Premier Ligue. Tous les clubs ont trinqué, mais à des degrés différents. Ce contexte inédit force les clubs à la prudence, et parfois à revoir leur copie, des scénarios possibles de l’exercice 2020-21.

La COVID et ses effets, parfois difficile à quantifier

Budgétiser une saison, sans même savoir combien de personnes pourront venir au stade et si seulement, elles le pourront tient de l’équilibre. Pour l’élite du football français, la billetterie pèse de 2,5% à près de 20% sur les recettes totales des clubs. Ajoutons à cela le contexte économique général, peut favorable à la signature de nouveaux sponsors et la réalité prend une forme grave pour le foot hexagonal. C’est sans compter doublement sur l’apport de la nouvelle répartition des droits de la télé, et les bénéfices à tirer, de l’aventure parisienne et lyonnaise, en Ligue des champions. Elle donne soudainement un éclairage salutaire, à ce que nos voisins moqueurs appellent pour certains, la « Ligue des fermiers » (Farmer League).

Des trous qui concernent l’OM, l’OL, le FCGB…

Reste que cet été 2020, les clubs ont parfois été plus rétifs à s’avancer sur les budgets. Avec, il est vrai, de bonnes raisons qui s’expliquent par le changement de calendrier, sportif et sur le marché des transferts, décalé. Il y a des trous dans la grille des budgets de la Ligue 1, au départ de la saison 2020-21, aux Girondins de Bordeaux, à l’OM, à l’OL, à l’OGC Nice…

Stade Rennais et ASSE dans la moyenne, le PSG devant

Sans eux, le budget moyen d’une équipe approche les 110 M€, non loin de ceux du Stade Rennais ou de l’ASSE. Pour une majorité d’entre elles, l’estimation est à la hausse, avec des variations plus ou moins fortes. Sans la crise sanitaire, les perspectives eurent été meilleures, avec la nouvelle manne financière de Téléfoot, la chaîne nouvellement lancée par le groupe Mediapro. Le PSG en tête, avec près de 640 millions d’euros, en augmentation d’un exercice à l’autre. Inversement, c’est le Stade Brestois qui aligne le budget le plus modeste, à 35 millions d’euros. Qui dépasse néanmoins les 27 millions du Nîmes Olympique, en 2019-20. Les promus RC Lens et FC Lorient sont un peu plus haut, à respectivement 46 et 45 millions d’euros.

Tous les budgets des clubs de la Ligue 1 cette saison 2020-21

Club Budget 2020-2021 Evolution sur un an Paris SG 640 M€ +60 M€ Olympique Lyonnais NC – AS Monaco 215 M€ -5 M€ Lille OSC 147 M€ +27 M€