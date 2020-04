Que valent les gardiens de la Ligue 1 sur le mercato ?

C’est un poste clé, convoité et qui évolue peu en cours de saison. Parfois seulement, comme le Toulouse FC en a éprouvé le besoin, à mi-championnat en faisant venir Kalinic en prêt pour suppléer voire doubler Baptiste Reynet. Notre étude compare les gardiens titulaires des clubs de la Ligue 1, à tout le moins ceux qui avaient la confiance de leurs coaches, avant l’arrêt brutal de l’exercice.

9,5 M€ la valeur moyenne d’un titulaire de Ligue 1 sur le mercato

En moyenne selon nos observations, un portier du championnat de France élite approche les 9,5 millions d’euros sur le marché des transferts. Paul Bernardoni à Nîmes (prêté par Bordeaux) et Edouard Mendy au Stade Rennais sont les plus proches. Walter Benitez est également valorisé à cette hauteur, mais l’Argentin de l’OGC Nice est en bout de contrat au 30 juin qui arrive. Si un club souhaite le recruter, il n’aura donc pas d’indemnité compensatoire à verser au GYM.

Mike Maignan et Alban Lafont sont les plus bankable

Aux extrêmes, Mike Maignan au LOSC et Alban Lafont prêté par la Fiorentina à Nantes ont les valorisations les plus fortes, à près de 25 millions d’euros, pour les deux saisons de contrat (jusqu’en 2022) restantes au premier et les trois, pour le second. Inversement, Ludovic Butelle (SCO Angers) justifie de l’estimation la plus basse, à 0,5 millions d’euros. Il est aussi le plus âgé de tous les gardiens de la Ligue 1, à 37 ans.

A l’OM, l’ASSE ou le MHSC la question du poste va se poser

Pour plusieurs clubs la question du poste se pose pour l’exercice prochain. Pour les joueurs prêtés notamment, ou tout au moins ceux sur la saison en cours (Lafont notamment est Nantais jusqu’en 2021), il s’agira pour Montpellier (Rulli) ou Nîmes (Bernardoni) de trouver le profil idoine. L’OM devra, sinon remplacer Mandanda sous contrat jusqu’en 2021, au moins lui trouver une doublure puisque Pelé est sur le fin de sa carrière. Quant à l’ASSE, la brouille née entre Stéphane Ruffier et son coach Claude Puel va peut-être pousser le club à considérer la question du poste, pour la première fois depuis une bonne paire d’années.

Trois gardiens à plus du million de valorisation au PSG

Le PSG enfin, a les gardiens les plus bankable si l’on prend tous les prétendants au poste, puisqu’avec Keylor Navas (à 14 M€), Sergio Rico prêté par Séville avoisine les 7 millions, sur le mercato. Même le troisième gardien, Marcin Bulka, dépasse le million d’euros (1,5 M€).

Que valent les gardiens de la Ligue 1 sur le mercato

Mike Maignan (LOSC) = 25 M€

Alban Lafont (FC Nantes) = 25 M€

Anthony Lopes (OL) = 20 M€

Benjamin Lecomte (AS Monaco) = 14 M€

Keylor Navas (PSG) = 14 M€

Gerónimo Rulli (MHSC) = 12 M€

Walter Benítez (OGC Nice) = 10 M€

Edouard Mendy (Stade Rennais) = 10 M€

Paul Bernardoni (Nîmes Olympique) = 10 M€

Matz Sels (RC Strasbourg) = 8 M€

Gautier Larsonneur (Stade Brestois) = 7,5 M€

Predrag Rajkovic (Stade de Reims) = 7 M€

Benoît Costil (Girondins de Bordeaux) = 5 M€

Steve Mandanda (OM) = 3,5 M€

Alfred Gomis (Dijon FCO) = 3,5 M€

Lovre Kalinic (Toulouse FC) = 3 M€

Régis Gurtner (Amiens SC) = 3 M€

Stéphane Ruffier (ASSE) = 2,5 M€

Alexandre Oukidja (FC Metz) = 2 M€

Ludovic Butelle (SCO Angers) = 0,5 M€