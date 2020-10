Après le tirage, qui va gagner la C1 selon les bookmakers ?

Alea jacta est. Le PSG, l’OM et le Stade Rennais, tous trois engagés dans la compétition, sont désormais fixés sur les matches qu’ils vont avoir à disputer en Ligue des champions ; les premiers de la phase de groupe. Paris évoluera dans le groupe H, avec de vieilles connaissances : Manchester United et le RB Leipzig, plus Basaksehir. L’OM évoluera dans le groupe C, en compagnie de Porto, de Manchester City et de l’Olympiakos. Quant au Stade Rennais, il affrontera, dans le groupe E, le FC Séville, Chelsea et Krasnodar.

Le Bayern et Manchester City favoris, le PSG en embuscade

Naturellement que dans ces conséquences, les chances ne sont pas les mêmes pour toutes les équipes. Chez les bookmakers de France, après ce tirage au sort, une hiérarchie se dessine plus clairement, pour la victoire finale. Avec deux équipes plus favorites que les autres : le Bayern Munich tenant du titre, et Manchester City. La victoire des Bavarois dans cette édition vaut une cote moyenne de 4,3, celle des hommes de Guardiola, de 4,8.

Pu de chances de voir l’OM ou le Stade Rennais gagner la C1

Liverpool en embuscade est un autre sérieux client, à la cote moyenne de 6,3 contre un. Et les clubs français là-dedans ? Le PSG a ses chances, bien que le tirage ne l’ait pas spécialement gâté. Il est quatrième dans la hiérarchie des vainqueurs potentiels, données par les opérateurs du jeu. La cote des hommes de Thomas Tuchel est de 9,5. Pour l’OM, avec de surcroît Manchester City dans le groupe pour épouvantail, la cote vaut 200 environ. Et plus encore, au-delà de 250 pour ce qui concerne le Stade Rennais considéré comme Marseille, comme un lointain outsider.