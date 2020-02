OM, PSG, LOSC, ASSE… 8 clubs français au top 100 des affluences mondiales en 2020

Rien de neuf sur le domaine des spectateurs présents en tribunes, pour ce qui concerne les clubs allemands. Ils dominent le monde du football, mais sont toujours concurrencé par les Britanniques. Majoritaires au top 100 des affluences de la saison 2019-20 en cours, dans le football. Avec comme toujours, des taux d’occupation qui frisent le 100% en certains endroits. Et en premier au Signal Iduna Park du Borussia Dortmund, où se rendra le PSG mardi. Les Borussen sont les plus nombreux à 81 132 spectateurs en moyenne à chaque matches de championnat et ils ne peuvent pas faire mieux, au regard des 81 359 places commerciales du stade.

OM, OL, PSG, LOSC, FC Nantes, Girondins, ASSE et RC Lens sont dans les 100

Le PSG puisqu’on l’évoque est l’un des huit clubs français dans le top 100 dressé par nos soins à Sportune. Avec l’OM qui domine pour les équipes hexagonales, à 52 424 spectateurs en moyenne en Ligue 1 au Vélodrome. Les Phocéens ont la 18e affluences mondiale sur la saison en cours. L’OL, le LOSC, le FC Nantes, les Girondins de Bordeaux et l’ASSE se glissent dans ce classement. Les Verts sont à la toute dernière place. Mais la performance nationale est à mettre au crédit du RC Lens, car les Nordistes même en Ligue 1, revendiquent la 85e affluence, à ce stade de l’année. En précisant que tous les championnats ne sont pas calqués sur un même calendrier. La saison de MLS notamment n’ayant pas encore débuté, les franchises nord-américaine sont logiquement absentes de la liste.

Comme le Racing, plusieurs clubs de 2e division entrent dans le top

Comme Lens, plusieurs équipes de deuxième division entrent dans les 100. Mention spéciale au VfB Stuttgart, car il évolue devant plus de 50 000 spectateurs par rencontre, en 2. Bundesliga. Les Roten (les Rouges) ont la 19e affluence la plus élevée du globe. Chapeau à eux. Il faut sinon taquiner les 23 000 spectateurs, comme Saint-Etienne en Ligue 1, pour flirter avec les 100 affluences mondiales à mi-saison environ, pour l’Europe du football. Les détails du classement sont à lire par tranches, dans les pages suivantes.

Les 100 plus grosses affluences du foot mondial en 2019-20 (100-75)