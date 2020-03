Ces joueurs qui ne seront plus sous contrat si la saison dépasse juin

La Ligue 1 saison 2019-20 ira-t-elle à son dénouement ? La question agite, irrite même le football français, depuis qu’a été décidée la mise en sommeil complète du sport, en France et dans le monde, par la faut de la pandémie qui sévit. Tant que personne ne connait la date de la sortie de crise, difficile d’envisager quoi que ce soit de la suite. Seule certitude pour la normalité de la discipline, et de son bon fonctionnement, il faut que l’exercice se termine avant la date du 30 juin 2020. Au soir de l’ouverture d’un nouvel exercice.

Plus d’une centaine de joueurs incertains en club au-delà du 30 juin

Car en effet passé cette date, plusieurs joueurs du championnat n’auront plus de contrat. Nous l’avons détaillé pour les vingt clubs de Ligue 1, cela concerne plus d’une centaine de joueurs qui sont, soit à l’échéance de leur bail avec leur club, soit prêtés pour la saison, qu’ils aient ou non une option d’achat au bout du deal. Cela représente donc une moyenne de cinq joueurs par club et jusqu’à 9 pour ceux d’Amiens et du Stade Brestois parmi les plus concernés.

L’OM, le LOSC voire le Stade Rennais moins impactés que le PSG

Cette situation pourrait conduire à de gros soucis d’effectifs, comme à l’OGC Nice par exemple, ou les numéros et trois au poste de gardien (Benitez et Cardinale) sont sur la fin de leur contrat. Il ne resterait alors que le seul Yannis Clementia à cocher sur la feuille de match. Sans Gerónimo Rulli prêté par la Real Sociedad, Montpellier ne serait pas bien mieux loti au poste de portier. A Amiens, il y a neuf joueurs que cela vise, si tous doivent rejoindre leurs équipes respectives et les fins de contrat partir, alors le club picard se retrouvera encore plus fragilisé qu’il ne l’est déjà, puisqu’il joue son maintien parmi l’élite.

Et si Paris devait faire sans Cavani, Icardi et Thiago Silva ?

Dans le haut du tableau, si l’impact serait moindre pour l’OM, hormis le cas Alvaro Gonzalez en défense, le Stade Rennais, troisième, perdrait prématurément le renfort du champion du monde Steven Nzonzi, tandis que l’actuel leader PSG, ne pourrait retenir ses deux buteurs patenté, Mauro Icardi (à la propriété de l’Inter Milan) et Edison Cavani en bout de contrat, ni avec eux le capitaine Thiago Silva. Cela pourrait fonctionner pour boucler la Ligue 1, car Paris a de la marge d’avance sur ses concurrents. Mais si le scénario de la Ligue des champions dépassent le 30 juin, cela deviendra très compliqué sinon impossible de remporter la C1. Quoique le problème est exacte le même chez nos voisins européens.

Les joueurs en fin de contrat (ou en bout de prêt) en Ligue 1, au 30 juin

SC Amiens :

Mathieu Bodmer

Christophe Jallet

Matthieu Dreyer

Quentin Cornette

Arturo Calabresi (prêt Bologne)

Chadrac Akolo (prêt VfB Stuttgart)

Isaac Mbenza (prêt Huddersfield Town)

Fousseni Diabaté (prêt Leicester)

Nicholas Opoku (prêt Udinese)

Angers SCO :

Thomas Mangani

Ismaël Traoré

Théo Pellenard

Souleyman Doumbia (prêt Stade Rennais)

Wilfried Kanga

Girondins de Bordeaux :

Youssef Aït Bennasser (prêt AS Monaco)

Stade Brestois :

Ludovic Baal

Yoann Court

Paul Lasne

Gaëtan Belaud

Mathias Autret

Jean-Charles Castelletto

Kévin Mayi

Alexandre Mendy (prêt FCGB)

Samuel Grandsir (prêt AS Monaco)

Dijon FCO :

Florent Balmont

Frédéric Sammaritano

Jordan Marié

Jhonder Cádiz (prêt Benfica)

Stephy Mavididi (prêt Juventus)

Hamza Mendyl (prêt Schalke 04)

Senou Coulibaly

Lille OSC :

Jérémy Pied

Nico Gaitán

Olympique Lyonnais :

Mapou Yanga-Mbiwa

Karl Toko Ekambi (prêt Villarreal)

Lucas Tousart (prêt Hertha Berlin)

Olympique de Marseille :

Yohann Pelé

Grégory Sertic

Álvaro González (prêt Villarreal)

FC Metz :

Renaud Cohade

Paul Delecroix

John Boye

Vincent Pajot (prêt Angers SCO)

Adama Traoré (prêt AS Monaco)

Thierry Ambrose (prêt Manchester City)

Kévin N’Doram (prêt AS Monaco)

Matthieu Udol

AS Monaco :

Diego Benaglio

Danijel Subasic

Adrien Silva (prêt Leicester)

Islam Slimani (prêt Leicester)

Tiemoué Bakayoko (Chelsea)

Jemerson

Moussa Sylla

Montpellier HSC :

Hilton

Souleymane Camara

Daniel Congré

Gerónimo Rulli (prêt Real Sociedad)

FC Nantes :

Rene Krhin

Cristian Benavente (prêt Pyramids FC)

Moses Simon (prêt de Levante)

Josué Homawoo (prêt FC Nantes)

OGC Nice :

Walter Benitez

Yoan Cardinale

Riza Durmisi

Gautier Lloris

Arnaud Lusamba

Moussa Wagué (prêt FC Barcelone)

Adam Ounas (prêt SSC Naples)

Patrick Burner

Nîmes Olympique :

Nolan Roux

Paul Bernardoni (prêt FCGB)

Yassine Benrahou (prêt FCGB)

Théo Valls

Paris SG :

Thiago Silva

Edinson Cavani

Mauro Icardi (prêt Inter Milan)

Thomas Meunier

Layvin Kurzawa

Sergio Rico (prêt FC Séville)

Stade de Reims :

Anastasios Donis (prêt VfB Stuttgart)

Stade Rennais :

Jérémy Morel

Jakob Johansson

Steven Nzonzi (prêt AS Rome)

Riffi Mandanda

Joris Gnagnon (prêt FC Séville)

AS Saint-Etienne :

Yohan Cabaye

Loïc Perrin

Timothée Kolodziejczak (prêt Tigres Monterrey)

Léo Lacroix

William Saliba (prêt Arsenal)

Jean-Eudes Aholou (prêt AS Monaco)

RC Strasbourg :

Majeed Waris (prêt Porto)

Jérémy Grimm

Benjamin Corgnet

Abdallah Ndour

Ismaël Aaneba

Louis Pelletier

Toulouse FC :

Lovre Kalinic (prêt Aston Villa)

William Vainqueur (prêt Antalyaspor)

Yaya Sanogo

Nicolas Isimat-Mirin (prêt Besiktas)

Firmin Mubele (prêt FK Astana)

Jean-Victor Makengo (OGC Nice)