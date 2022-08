OM, PSG, LOSC, OL: Ce que sera le classement final de la L1 selon l’Observatoire du football

Projetons-nous dans dix mois, pour la fin de la saison 2022-2023 de Ligue 1.

Nous ne sommes qu’à la troisième journée de la saison 2022-2023 du championnat de France de Ligue 1, tout est donc à faire d’ici à la dernière levée, prévue le 3 juin 2023. Rien n’est figé, sauf dans ce classement publié ce lundi, dans la lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football (CIES). Il donne le verdict final de l’exercice en cours en Ligue 1, avec le PSG champion, l’AS Monaco dauphin et l’OM sur le podium et inversement, Ajaccio, Clermont, Troyes et Angers relégués, puisque quatre clubs seront concernés par la descente.

PSG devant l’ASM, l’OM et l’OL selon le CIES

Pour dresser son classement, le CIES a pris en compte « les performances des équipes lors des deux saisons précédentes, le capital expérience des joueurs de l’effectif actuel et les dépenses sur le marché des transferts ». L’on retrouve sensiblement les forces en présence, c’est-à-dire que ce classement est assez proche de celui des budgets des équipes de l’élite du football hexagonal. Le PSG, si riche et dominant, ne devrait pas perdre son titre, quand derrière, l’ASM, l’OM et l’OL sont supposés jouer des coudes.

Ajaccio seul promu qui ne se maintiendrait pas

Derrière, les promus s’en sortiront, si ce classement est le bon, à l’exception d’Ajaccio, pour qui la saison s’annonce compliquée. Rendez-vous est donc pris à l’année prochaine, pour savoir si in fine, les chercheurs suisses de l’Observatoire du football ont eu du nez.

