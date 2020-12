OM, PSG, LOSC : Qui va gagner la L1 selon les bookmakers ?

Aussi indécis pour la victoire finale, que ce championnat de France de Ligue 1 2020-21, il faut remonter plusieurs ans en arrière, pour en retrouver la trace. Parce qu’au premiers tiers du championnat, s’il mène les débats, le PSG n’est pas aussi souverain que les autres saisons. Il pourrait même être devancé de l’OM, si le club phocéen gagne ses deux matches en retard. Dans tous les cas, il n’y a que quatre points de différence, entre Marseille, sixième et Paris, leader.

Le PSG largement favori à sa propre succession

C’est serré, mais chez les bookmakers de France, ça ne l’est qu’entre les outsiders. Car le champion de France est encore le premier favori à sa propre succession. Et de très (très) loin. A 1,1, en gros, la cote d’un titre pour le Paris Saint-Germain. Ça paie que-dalle, c’est donc que c’est jugé hautement probable. Voire certain. Sinon, c’est plus bouillant derrière, entre les poursuivants, le LOSC, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille. Voire même l’AS Monaco qui revient fort dans le match.

Ça bagarre entre l’OL, l’OM, le LOSC ou Monaco

Beaucoup des opérateurs ne font pas de distinction entre les trois premiers cités, cotés à une moyenne proche de 20 contre un. Mais s’il faut en choisir un, l’avantage est plutôt donné au Lyon de Rudi Garcia (Des cotes différentes et un bonus de 100 € chez notre partenaire). L’AS Monaco est dans le paquet non loin, à 25. Montpellier, pourtant bien placé, cinquième en Ligue 1 après treize journées a moins de considération, de 35 à plus de 80 contre un, selon les opérateurs. Ils lui préfèrent le Stade Rennais, à la cote moyenne proche de 50.