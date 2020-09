OM, PSG, Monaco : Combien ça coûte de vivre à côté des stades ?

Supporter son club, au plus près de son stade, c’est chose possible mais pas toujours aussi accessible au public. Il vaut mieux vivre à Guingamp, auprès du Roudourou, qu’à Monaco, en proche voisin du stade Louis II. C’est ce qu’a mesuré le groupe Se Loger, spécialiste de la vente de biens immobiliers. Il a calculé ce que cela coûte de vivre non loin des enceintes de football, pour quelques-unes d’entre elles, de club de la Ligue 1.

50 000€ du m2 à côté du stade Louis II, à Monaco

Il faut compter 50 000 € le mètre carré, à côté de l’antre de l’AS Monaco. Dix mètres carrés à un demi-million d’euros, ça fait cher l’achat d’un modeste studio! A contrario, il n’en coûte « que » 1 300 euros du mètre carré, dans l’environnement proche du stade Roudourou à Guingamp. C’est dix fois plus cher environ dans le quartier d’Auteuil, à Paris, à côté du Parc des Princes où se produisent, un week-end sur deux environ, les stars du Paris Saint-Germain.

Deux fois plus cher de vivre à côté du stade du PSG que de celui de l’OM

Enfin, à Marseille, il faut compter plus de 4 600 euros, pour vivre dans le 8e arrondissement, à proximité du Vélodrome que fréquentent les joueurs et le staff de l’Olympique de Marseille.