Affluences et taux d’occupation en Ligue 1 avant les huis clos

Reverra-t-on du public dans les stades, d’ici le terme de la saison 2019-20 de Ligue 1 ? Nous ne nous serions jamais posé la question, pas plus tard qu’au début de l’année 2020. Mais avec la crise du Coronavirus qui s’étend, la planète se met à l’arrêt ou en retrait et le football n’y fait pas exception. En France, toutes les rencontres professionnelle vont se jouer à huis clos, au moins jusqu’au 15 avril.

Huis clos forcés sur la Ligue 1 jusqu’au 15 avril. Au moins

S’arrêtent donc à ce stade, tout comptage des affluences de l’exercice en cours. Au soir de la 28e journée, à dix de la fin programmée de la saison. En nombre de spectateurs au stade, l’OM est le champion de France. Titre renforcé cet hiver, à la faveur de la présence de l’équipe sur le podium sportif de la Ligue 1. Ils étaient plus nombreux à venir cet hiver, en moyenne le club phocéen a réuni près de 53 000 spectateurs à chacune de ses productions au Vélodrome.

L’OM champion en nombre, le PSG a le stade le plus plein

Au niveau de l’occupation par contre, le PSG conserve son titre à plus 99% de remplissage pour toutes les rencontres disputées depuis l’entame de la saison, le 9 août 2019. Paris est à l’étroit au Parce des Princes, une extension de l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud est espérée, mais rien ne devrait pas pouvoir se faire avant une paire d’années. Comme le Paris Saint-Germain, le RC Strasbourg à la Meinau et le Stade Brestois à Francis-Le Blé dépassent le seuil des 90% d’occupation sur l’exercice en cours.

L’ASSE est le plus proche de la moyenne de cette saison 2019-20

Tandis qu’inversement, l’AS Monaco à Louis II et le Toulouse FC au Stadium accusent un déficit d’une place sur deux inoccupée. Le club princier est tout à la fois celui qui remplit le moins son écrin en nombre et en occupation. Cumulés, les stades de la Ligue 1 ont accueilli plus de 6 millions de spectateurs depuis l’entame du championnat. Les soutiens de l’ASSE à Geoffroy-Guichard sont ceux qui s’approchent le plus de la moyenne nationale, à 22 476 par rencontre.

Le détail des affluences et des taux d’occupation en Ligue 1, après 28 journée en 2019-20

Club Affluence Capacité commerciale Taux d’occupation Marseille 52 805 66 226 79,7% Paris 47 517 47 929 99,1% Lyon 47 299 57 206 82,7%