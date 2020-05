Comment sont notés les stades de la Ligue 1 sur Google ?

Un « lieu mythique », « temple du football » ou « stade à l’Anglaise ». Ces éloges qualifient le stade Bollaert-Delelis du RC Lens. Tout juste officialisé comme de retour en Ligue 1 la saison 2020-21 prochaine, le club nordiste se distingue par son écrin qui est le mieux noté de tous les stades de l’élite du foot français, sur le moteur de recherche Google. Le seul à justifier, à l’instant pour nous d’écrire ces lignes (car les notes évoluent naturellement dans le temps), une moyenne de 4,7 étoiles, sur une échelle de 5.

Le RC Lens a le stade n°1 sur Google, tir groupé du PSG, l’OM et l’ASSE

Il y a des notes et appréciations pour tous les stades de la Ligue 1, exception faite pour la Matmut Atlantique des Girondins de Bordeaux, l’un des enceintes les plus neuves du plateau (inauguré en mai 2015), après le Groupama Stadium de l’Olympique Lyonnais. Le stade des Gones est légèrement moins bien apprécié que ceux de ses concurrents directs – le Vélodrome de l’OM, le Parc des Princes du PSG -, ou voisin comme le Chaudron de l’ASSE. Les visiteurs du stade lyonnais, pour ceux qui formulent des regrets, pointent l’accessibilité, un manque de toilettes pour l’un, les prix des consommations pour un autre.

La Mosson et Les Costières ont les notes les plus basses

Néanmoins à 4,5 sur 5, l’écrin à la propriété des Gones est dans la moyenne haute, sachant que pour deux stades – voisins – le jugement est plus sévère. De la Mosson à Montpellier au stade des Costières, à Nîmes, la note est la même et la plus faible, à 4,1 sur 5. A propos du premier, les internautes regrettent surtout un « manque d’ambiance » est l’étroitesse en tribunes, quant à celui des Gardois, il est jugé surtout « vétuste », malgré l’ambiance qui y règne et qu’ils sont nombreux à louer.

